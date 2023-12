La traición por la que Francisco Rivera se vio obligado a romper con su hermano Kiko

¿Por qué Francisco Rivera se ha visto obligado a romper su relación con Kiko Rivera? El hijo de Isabel Pantoja le traicionó hace unos meses y el torero no tuvo más remedio que distanciarse porque ya le había perdonado muchas cosas. Después de varios años de distanciamiento, Francisco le tendió la mano cuando descubrió que se había separado de la tonadillera. Todo iba bien hasta que Kiko hizo unas declaraciones en contra de Carmen Ordóñez, musa de la prensa del corazón. Más adelante dio una entrevista y atacó al torero.

«Mi relación con él era nula», empezó diciendo Kiko cuando le preguntaron por su hermano. «¡Rompe lo que ya está roto! Ahora él me importa un carajo. ¡No quiero saber nada!». Y añadió: «Francisco ha venido dos veces a comer en Navidades y me regaló un llavero. Para él no soy su hermano. Piensa que su educación es mejor y menosprecia la mía. No ha venido a verme cuando estaba mal».

Francisco Rivera en ‘De Viernes’ / Telecinco

El marido de Lourdes Montes se mantuvo en silencio y considera que ahora ha llegado el momento de dar a conocer su versión de los hechos. Por ese motivo se ha sentado en ¡De Vienes! y ha explicado que todo lo anterior le obligó a romper definitivamente con Kiko Rivera. También ha aprovechado para dar a conocer los problemas que ha tenido con Isabel Pantoja.

Kiko Rivera traicionó a Francisco

Francisco Rivera siempre se ha caracterizado por dar la cara por su familia, pero este círculo se ha reducido mucho en los últimos tiempos. «Ahora mi familia es mi mujer, mis hijos y mis amigos», desvela en el programa de Santi Acosta. La nueva estrella de Telecinco ha hecho un gran esfuerzo por desvelar estos datos porque siempre se ha mantenido al margen de los conflictos mediáticos. Sin embargo, se han contado muchas mentiras y ha llegado el momento de que el público descubra la realidad.

Kiko Rivera durante uno de sus espectáculos / GTRES

Kiko no se portó bien con Francisco, a pesar de que él le tendió la mano de forma desinteresada cuando se enteró de que estaba pasando un mal momento. El DJ atacó a Isabel Pantoja públicamente y se generó una situación muy tensa. Fue entonces cuando su hermano se ofreció a ayudarle y durante unos meses estuvieron juntos, pero el marido e Irene Rosales terminó hablando mal de él en la revista Lecturas.

El problema con Julián Contreras

Julián Contreras sonriendo / GTRES

Francisco Rivera ha explicado el motivo por el que tampoco tiene relación con Julián Contreras. Sus palabras recuerdan a un argumento que Kiko Matamoros puso encima de la mesa hace unos años en Sálvame. El colaborador era íntimo amigo de Carmen Ordóñez y tiene información privilegiada sobre la familia, por eso sus declaraciones son tan importantes. Matamoros aseguró que Julián se molestó con sus hermanos Francisco y Cayetano tras un problema económico que tuvo. Los toreros siempre le han ayudado, pero llegó un momento en el que le dijeron que debía solucionar las cosas de otra forma.

Ahora el hijo mayor de Carmen Ordóñez ha tratado este tema en profundidad. «Con Julián y Kiko no hablo. Ya uno se cansa de intentarlo e intentarlo. Tenemos educaciones distintas. Que cada uno se busque la vida. El tiempo pone a cada uno en su sitio, pero no te puedo decir que no les volvería a hablar», declara al respecto. Francisco está dispuesto a hacer un nuevo esfuerzo, aunque de momento la relación con ellos está completamente rota