Francisco Rivera, invitado estrella en ‘De Viernes’: esto es lo que contará

De Viernes se ha convertido en uno de los espacios televisivos de máxima actualidad en cuanto a la crónica social se refiere. Después de la demoledora entrevista que concedió Ángel Cristo Jr., con la que ha colocado a su madre, Bárbara Rey, en el ojo del huracán, ahora llega el turno de un invitado de excepción. Se trata de Francisco Rivera. Este 15 de diciembre el torero hablará con la sinceridad que tanto le caracteriza con los presentadores del espacio, Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Francisco Rivera en ‘De Viernes’ / TelecincoEn esta reaparición televisiva, Francisco Rivera hará un viaje al pasado para traer al presente algunos de los momentos que más han marcado su vida. Hablará, entre otras cosas sobre Isabel Pantoja, tal y como se ha podido ver en el avance que ha emitido la cadena de Fuencarral. «La señora esta que se casó con mi padre yo creo que no es buena gente. Me parece perfecto que rehaga su vida, pero que no siga vendiendo la viuda de España cuando ha tenido relaciones con todas las personas que las ha tenido. Usted está utilizando a mi padre, que es lo que ha hecho siempre, y además se ha portado fatal con sus hijos. No me gustaría nada estar en mi pellejo el día que se muera y se encuentre a mi padre», ha indicado.

Francisco Rivera en una imagen de archivo / Gtres

Por otro lado, también ha hablado de su padre, Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri, fallecido con tan solo 36 años el 26 de septiembre de 1986 tras sufrir una cogida en la localidad cordobesa de Pozoblanco. «Fue terrible. Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma… acojona», comentado el torero.



Francisco Rivera en una imagen de archivo / Gtres

La relación actual con sus hermanos

En otra línea de temas, Francisco también habla de cómo es la relación que tiene actualmente con sus hermanos. «Con mi hermano Julián y con Kiko Rivera no hay relación. Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos», ha reconocido, muy sincero.

Su separación de Eugenia Martínez de Irujo

Han pasado 25 años desde que Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se dieron el ‘sí, quiero’. El enlace, que tuvo lugar un 23 de octubre de 1998 en la Catedral de Sevilla, fue uno de los grandes acontecimientos de aquella época. Pero en 2002 la pareja decidió iniciar caminos diferentes, un proceso de separación que causó una gran expectación. «No tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, ninguno, pero como se portó después no, no estuvo bien. Se me despellejó como padre», ha dicho sobre la duquesa de Montoro. De todo esto y mucho más hablará Francisco Rivera en las próximas horas en una entrevista en la que volverá a sincerarse una vez más.