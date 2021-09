Francisco Rivera adelanta las últimas novedades sobre la Goyesca

Agridulces noticias para los amantes del mundo del toro. Francisco Rivera ha anunciado las últimas novedades sobre una de las corridas más esperadas de los últimos meses. Será en unos días, el próximo 4 de septiembre cuando se celebre la Goyesca en la Plaza de Toros de la ciudad de Ronda. Sin embargo, finalmente, los planes iniciales que había no podrán llevarse a cabo. Tal como él mismo ha confirmado en un vídeo difundido por su entorno, Cayetano Rivera no participará en esta ocasión. “Cayetano no puede torear”, ha dicho Francisco. “Es una triste noticia, la verdad es que la rotura de las costillas que ha sufrido duele y no te deja respirar, y ese dolor para ponerse delante de un toro, pues imposible”, ha recalcado.

No todo han sido malas noticias. Rivera ha confirmado que se amplía el aforo previsto: “ponemos más entradas a la venta”, ha dicho. Además ha revelado cómo va a quedar el cartel: “se va a quedar mano a mano, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado. Creo que es un mano a mano que suscita un interés increíble”, ha asegurado.

El torero revelaba en las primeras semanas del mes de agosto los detalles de esta especial cita, que supone el regreso de la tradicional corrida después de que el pasado año tuviera que ser cancelada por la pandemia. Un evento que, en esta ocasión, es aún más especial, ya que se cumplen setenta años desde que Antonio Ordóñez tomara la alternativa.

Motivo por el cual Francisco Rivera quiere dedicársela: “la Goyesca se va a dedicar al maestro de maestros, mi abuelo, Antonio Ordóñez”, ha asegurado. Antonio Ordóñez tomó la alternativa el 28 de junio de 1951 en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

La Goyesca es un festejo que está íntimamente ligado a la familia Rivera-Ordóñez. Fue en el año 1954 cuando Cayetano Ordóñez, conocido como ‘El niño de la Palma’, creó y dio forma a un festejo cuyo propósito era una tarde de toros en la que el entorno, la vestimenta y el espíritu trasladaran a los asistentes a la época de Goya.

En el año 1973 se encontraron por primera vez los Rivera y los Ordóñez en Ronda. Fue la primera Goyesca de un joven Paquirri, que había tomado la alternativa en 1966 y que se midió con Antonio Ordóñez. Este se convertiría en empresario de la plaza desde 1980, cuando se retiró, hasta su muerte en 1998. Fue entonces cuando su nieto, Francisco Rivera, tomó las riendas, tal como lo decidió la Real Maestranza de Ronda, propietaria del coso. La relación de Francisco con dicho lugar es muy emotiva ya que allí inició su carrera en 1991 y allí la terminó en 2017, después de más de un cuarto de siglo.