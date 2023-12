Francisco Rivera desvela por qué Isabel Pantoja nunca se portó bien con su familia

Francisco Rivera siempre se ha caracterizado por ser sincero y directo, pero las últimas declaraciones que ha dado han sorprendido a propios y extraños. Nunca había hablado tan claro de su conflicto con Isabel Pantoja y se ha propuesto contar la verdad para que el gran público comprenda su postura. La cantante cometió varios errores en el pasado que ahora se han vuelto en su contra. Cada vez está más sola que únicamente cuenta con la ayuda de su hermano Agustín Pantoja, quien también vivió muchos momentos al lado de Paco, el padre de Francisco y Cayetano.

El torero se ha armado de valor para desvelar el motivo por el que Isabel Pantoja no le trataba bien. Insiste en que la tonadillera tenía dos caras completamente diferentes: cuando Paquirri estaba delante era muy amable, pero cuando se quedaba sola con Francisco y Cayetano su actitud cambiaba radicalmente.

Francisco Rivera durante su entrevista / Telecinco

Hay que tener en cuenta que estos dos últimos son hijos de Carmen Ordóñez, musa de la presa del corazón y antigua amiga de Isabel. Compartieron muchos momentos juntas, por eso llama la atención que el artista no fuese generosa con su entorno.

Francisco Rivera destapa el comportamiento de Isabel Pantoja

El marido de Lourdes Montes ha sido muy claro: «Creo que Isabel Pantoja nos trataba mal porque mi padre murió enamorado de mi madre». La sevillana fue pareja de Paquirri después de que este rompiera su matrimonio con Carmen Ordóñez. Fuentes cercanas aseguran que Pantoja adoraba a Paco, pero Francisco cree que este sentimiento podría no ser recíproco y es la clave de todo. Insiste en que Isabel tenía comportamientos muy tajantes, por eso «no estaba a gusto» con ella.

Isabel Pantoja con Paquirri / GTRES

Ha dejado claro que no le desea nada malo, aunque considera que todos los problemas que ha tenido están provocados por el destino. De hecho, el día que entró en prisión coincidió con el cumpleaños de Carmen Ordóñez. Francisco se ha propuesto contar la verdad y ya no consiente que el público tenga una imagen sobre Isabel Pantoja que no se ajuste a la realidad.

«ha estado utilizando a mi padre, lo que ha hecho siempre, y además ha tratado fatal a sus hijos. Ella sabía que estaba haciendo daño a esos niños. Yo tenía doce, trece y catorce años», declara en ¡De Viernes!

Francisco Rivera sobre Isabel Pantoja: «No me gustaría estar en su pellejo»

Francisco Rivera en su entrevista / Telecinco

Francisco Rivera considera que si Isabel Pantoja hubiera querido de verdad a su padre habría tenido una actitud completamente diferente. No se portó bien ni con él ni con Cayetano, algo que era un secreto a voces en la presa el corazón. Tanto es así que la cantante se quedó con una parte de la herencia de Paquirri que le correspondía a sus hijos. Se niega a cumplir con la voluntad de su marido e incluso llegó a decir que habían robado en Cantora, finca donde estaban estos enseres.

«No creo en el karma, pero creo en Dios y no me gustaría estar en su pellejo cuando, el día que se muera, se encuentre a mi padre para pedirle explicaciones», declara. Mientras tanto, la madre de Kiko Rivera mantiene silencio y todo hace pensar que no dará declaraciones sobre este conflicto