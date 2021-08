Las redes están que arden tras la decisión de la alcaldesa de Gijón, Ana González, que ha anunciado que no habrá más corridas de toros en la ciudad. De esta manera, la plaza de toros de El Bibio no volverá a celebrar la tradicional feria taurina de Begoña. Este hecho que ha provocado una oleada de reacciones en el mundo del toreo. Uno de ellos ha sido Francisco Rivera, que ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo en el que detalla sus pensamientos sobre lo ocurrido.

“Estoy increíblemente triste por la noticia de que en Gijón pues no va a haber toros”, ha comenzado diciendo visiblemente afectado. “Es otro atentado más a nuestra libertad a nuestras tradiciones a los que sentimos el toreo…”, ha añadido. “Se demuestra una vez más que hay políticos que no gobiernan para todos, sino para unos cuantos y, sobre todo imponen su criterio. Está privando a Gijón no solo de toros, sino de la economía que eso conlleva. Los hoteles llenos, los restaurantes, las tiendas… es una pena la falta de libertad que estamos viviendo en estos momentos”, ha explicado Francisco Rivera.

Después, ha continuado diciendo su discurso recalcando que todo esto es “muy peligroso y me llena de preocupación y miedo. No sé dónde vamos a llegar…”, ha sentenciado con pena. No ha sido el único que se ha pronunciado al respecto. Manuel Díaz ‘El Cordobés’, también ha escrito unas palabras en su muro.

Lo ha hecho junto a una fotografía ataviado con el traje de luces. “Estimada Sra. González, alcaldesa de Gijón. Le ruego rectifique su decisión de prohibir la celebración de festejos taurinos en El Bio”, he dicho para luego entrar en más detalles. “Yo, que soy padre de dos mujeres y respeto profundamente la idea de una sociedad libre, madura y en igualdad, le sugiero que aproveche esta oportunidad para demostrar que también pueden existir un feminismo y un socialismo lógicos, maduros y sensatos. No caiga en comportamientos dictatoriales y excluyentes más propios de otros tiempos”, ha añadido.

De igual manera, ha pedido que “no prive a su pueblo de una de sus expresiones culturales”. “No acabe con uno de los principales motores económicos de #Gijón. No cometa un atropello legal contra una realidad reconocida como Bien de Interés Cultural, manchando así el buen nombre de su ciudad”, ha comentado. Incluso ha sugerido a la alcaldesa que “

pida información sobre la genealogía del toro bravo y descubrirá que, en realidad, la polémica suscitada en los últimos días no tiene base ni fundamento, como tampoco los motivos con los que usted justifica su decisión. Permita que Gijón siga identificándose como una tierra abierta, de acogida, amiga de la cultura, inclusiva y en la que las únicas normas son la libertad y el respeto”.

El Juli, se ha unido también a sus compañeros de profesión a través de un vídeo, compartido en las redes sociales. “Este es un mensaje para la alcaldesa de Gijón”, ha dicho con semblante serio y muy tajante. “Esto parece una broma, pero no lo es. Me parece de vergüenza que quiera dañar la tauromaquia con tintes políticos e ideológicos. Esto es un absurdo y me siento avergonzado. Desde aquí quiero pedirle respeto por la tauromaquia, por la gente que nos jugamos la vida en esta profesión y por toda la gente que vive gracias a esto. Le pido que rectifique y pida perdón por su incultura y desconocimiento”, ha sentenciado.