La fiesta navideña que Joaquín Prat preferiría no celebrar: "Me da una pereza que no te puedo contar"

El pasado 10 de diciembre la amplia plantilla de trabajadores de Mediaset se reunió en Madrid para celebrar la llegada de la Navidad. Entre los asistentes no faltó Joaquín Prat, quien atendió a la prensa con la mejor de sus sonrisas y un trato cercano. Sin embargo, al mismo tiempo, el presentador tampoco tuvo reparo en sincerarse cuando le preguntaron por su opinión sobre estas fechas y este tipo de eventos tan habituales a final de año.

El periodista reconoció que, aunque disfruta del ambiente festivo y valora la intención de las empresas, lo cierto es que le da «mucha pereza». «No vengo por cumplir, vengo para ver a los compañeros, pero me hubiese quedado viendo el partido del Real Madrid contra el Manchester City […] Pero bueno, al final lo pasas bien. Hay algunos con los que tienes más feeling que con otros, pero al final saludas y ya está. Yo me llevo bien con todo el mundo afortunadamente», confesaba.

Joaquín Prat en la cena de Navidad de Mediaset. (Foto: Gtres)

Ahondando un poco más en las Navidades, Joaquín Prat se sinceraba sobre cuál es el día de esta época del año que él preferiría no celebrar. «Para mí la Navidad es Nochebuena y Navidad, el resto me sobra. Fin de Año me da una pereza que no te puedo contar. Me parece absurdo. Es que huyo de esa fiesta. A mí lo que me apetece es empezar el día 1 rascándome los coj***», sentenciaba.

Haciendo balance de cómo había sido su 2025, Joaquín ha señalado que había vivido cosas tanto buenas como malas, pero que, en el fondo, siempre pesan más las buenas. «Siempre te tienes que quedar con esa sensación. Yo soy un privilegiado y un afortunado. Lo único que pido es tener salud para poder seguir disfrutando de la vida como lo hago […] Que me quede como estoy», expresaba.

Las complicadas Navidades de 2024 que vivió Joaquín Prat

Además de revelar que Año Nuevo no es su fiesta preferida, cabe recordar que el pasado año el presentador también se tuvo que enfrentar a una difícil pérdida. Su tía materna, Cecilia Sendberg, falleció el 2 de enero de 2024 a los 76 años en Mallorca y para él fue un duro golpe, ya que siempre mostró tener una estrecha relación con ella.

«Mi madrina, mi tía, es la persona que siempre ha estado a mi lado, además de mi madre, mis hermanas y mi padre, durante muchísimos años. La tía Sesi, como yo le llamo, ha sido siempre la alegría de la huerta, la que siempre iba un paso por delante. Cuántas juergas, cuántas fiestas, cuánto cachondeo… Era quien más sabía de la vida: cuándo poner una sonrisa, cuándo quitarle hierro al asunto, siempre con sabiduría y gracia», reflexionó en una entrevista concedida al periódico Última Hora. En enero de 2026 se cumplirá un año desde que se fue, una fecha que, si ya no era la preferida de Joaquín, ahora podría serlo menos.