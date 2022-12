El 2 de noviembre marcó un antes y un después en la vida de Ana Rosa Quintana. La periodista reveló en directo que padecía cáncer de mama. Motivo por el que se tuvo que despedir de la televisión durante casi un año. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama”, comenzó diciendo.

“Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…», añadió.

Hace tan solo unas semanas se reincorporó al trabajo, muy emocionada y con un nuevo cambio de look que le sentaba de maravilla: un rubio platino al más puro estilo Charlene de Mónaco. Ahora, ha sorprendido con un nuevo favorecedor cambio de look. En las últimas emisiones de El programa de Ana Rosa, la presentadora ha llevado una elena corta con capas ligeras sobre un tono castaño con mechas rubias. Una vez más, Ana Rosa confirma que no le teme a la hora de arriesgar y no es para menos porque haga lo que haga deja claro que con todo brilla con luz propia.

La esperada vuelta de Ana Rosa Quintana

El mes de octubre de este mismo año supuso un punto de inflexión en la vida de Ana Rosa Quintana, ya que se reincorporaba al programa que lleva su nombre. Tal y como ella misma confesó, estaba “nerviosa”, pero muy emocionada de poder volver a recuperar su rutina, ya que si hay algo en este mundo con lo que disfrute la presentadora es con el periodismo. «Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina», comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @anarosaquintana

“Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, añadió sobre su esperado regreso.

De nuevo, ha cogido la batuta diaria del magazine que ameniza las mañanas en Telecinco (a excepción de los viernes) y continúa estando en primera línea, al frente de las noticias de sociedad del momento. Lo mismo ocurre con los entramados del papel cuché. Ana Rosa Quintana ha vuelto y con más fuerza que nunca.