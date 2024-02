La exnovia de Carlo Costanzia revela el papel que desempeña Mar Flores en la vida de su hijo

Carlo Costanzia se ha posicionado en el centro del foco mediático tras protagonizar un reportaje fotográfico en actitud cariñosa junto a Alejandra Rubio. Como era de esperar, dichas imágenes han desatado todo tipo de especulaciones sobre el tipo de relación que mantendrían los hijos de dos de los grandes clanes del país. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado que exista un noviazgo entre ambos, limitándose a asegurar que, por ahora, «se están conociendo».

No obstante, la primera plana de la noticia se ha interesado por conocer detalles de la vida personal del hijo de Mar Flores que, hasta ahora, estaban completamente ocultos, como su anterior noviazgo con Jeimy. Ha sido la propia joven la que ha querido pronunciarse frente a las cámaras sobre su romance y, este miércoles ha acudido en calidad de entrevistada al plató de Vamos a ver. Desde allí, ha hablado largo y tendido sobre cómo está viviendo su ruptura con Carlo, aportando su propia versión de los hechos y explicando cómo era la vida del cantante hasta que apareció la nieta de María Teresa Campos.

Jeimy, ex novia de Carlo Costanzia en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

«Todavía estoy pasando página, estoy en ello […] Yo le he resuelto todos los problemas, los que tenía y venían, con mi corazón y mi familia. Siempre estábamos ahí», confiesa. Jeimy ha proseguido contando que, durante su relación, Carlo nunca trabajó en ningún sitio y que su rutina diaria se basaba en «ir al gimnasio y sacar a la perra». En otro orden de cosas, la invitada también ha desvelado que al principio de su relación no tenía ni idea de los problemas de Carlo con la justicia pero, con el paso del tiempo, cuando le pidió explicaciones y fue conocedora de todo, llegó a acudir con él a los juicios.

La relación de Carlo Costanzia con sus padres

Por otro lado, Jeimy también ha querido destapar cómo es la verdadera relación de su ex novio con sus padres, algo que genera mucho interés por parte de la prensa nacional, ya que Mar Flores y Carlo Costanzia son dos grandes rostros conocidos del país. La joven ha querido aclarar que, aunque fuera en la distancia, el padre del cantante sí que ha estado presente en los momentos más importantes. No obstante, al mismo tiempo señalaba que había coincidido con él en pocas ocasiones: «Las pocas veces que he visto a su padre ha sido por cumpleaños de su hijo y en la operación, que vino. Se quedó en mi casa y poco más», decía.

Jeimy, ex novia de Carlo Costanzia en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Sin embargo, cuando los colaboradores del matinal de Mediaset le han preguntado sobre Mar Flores, Jeimy ha preferido mostrar un actitud más discreta sin querer pronunciarse en exceso: «Prefiero no decir nada». Tras estas palabras, la invitada ha señalado que cuando Carlo se juntaba con su familia «le dolía» ver la unión que mantenían, algo que, según él mismo contó en su entrevista de ¡De viernes! es una de las carencias que tuvo en su infancia.