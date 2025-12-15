EXCLUSIVA| Así será el fiestón con el que José Ortega Cano celebrará su 72º cumpleaños

El próximo martes, 23 de diciembre, José Ortega Cano cumplirá 72 años. Y aunque en la actualidad prefiere mantener su faceta más personal alejada del foco mediático y bajo la máxima discreción posible, lo cierto es que esta jornada tan especial no pasará desapercibida. Según ha podido saber LOOK, el diestro celebrará la llegada de su nueva edad por todo lo alto, rodeado de sus amigos y familiares más cercanos en una velada que será, a partes iguales, tanto exclusiva como emotiva.

¿Dónde se va a celebrar?

Tan solo unas horas antes de su cumpleaños, Ortega Cano reunirá a sus familiares y amigos más cercanos para soplar las velas en una prestigiosa fiesta que tendrá lugar en el restaurante La Pesquera de Madrid. Se trata de un local situado en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, concretamente en el emblemático enclave de la Casa de Campo. Es un establecimiento que es considerado por muchos como «el mediterráneo marbellí de la capital», destacando no solo por su cuidada carta, sino también por su original arquitectura. Y es que su entrada es una réplica de la Puerta de la Bisagra de la ciudad de Toledo, mientras que en su interior alberga más de 5.000 metros cuadrados distribuidos en amplios salones. Además, también cuenta con un entorno tranquilo y bellamente ajardinado, perfecto para celebraciones y eventos privados, tal y como recoge su propia página web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La pesquera Casa de Campo (@lapesqueracasadecampo)

La lista de invitados del cumpleaños de José Ortega Cano

Ramón Mesa es el dueño del restaurante señalado y precisamente ha sido el encargado de organizar esta especial celebración, cuidando cada detalle para rendir homenaje a una de las figuras más destacadas e icónicas del toreo español en su 72º cumpleaños. De hecho, está contactando personalmente con la larga lista de invitados que tendrán el privilegio de poder acompañar al maestro en esta especial jornada. Aunque por el momento no ha trascendido ningún nombre concreto de los asistentes, este periódico ha podido confirmar que entre los presentes figurarán personalidades muy reconocidas del mundo taurino, así como amigos y familiares cercanos de Ortega Cano. Entre ellos, todo apunta a que Gloria Camila y José Fernando no querrán perderse esta cita tan especial para el clan, ya que siempre se han mostrado muy unidos a su padre. A su vez, no sería de extrañar que Rocío Flores también se diera cita en el enclave señalado, ya que, a pesar de no mantener relación con su madre, nunca ha perdido el contacto con la familia Mohedano.

José Ortega Cano en Madrid. (Foto: Gtres)

En 2023, Ortega Cano celebró su 70º cumpleaños en una fiesta en las afueras de Madrid. Se trató de un encuentro íntimo en el que estuvo arropado por su círculo más allegado, entre los que se encontraron su hermana Mª Carmen Ortega Cano, su ex cuñada Rosa Benito y su íntima amiga Marily Coll, una figura muy destacada del mundo de la alta costura española. Tres nombres muy significativos que podrían volver a repetirse dos años después, aunque por ahora, lo cierto es que no hay nada confirmado, como bien se resalta en líneas anteriores.