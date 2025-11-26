La ex novia de Miguel Ángel Silvestre sorprende en tv: "Abandoné mi vida de famosa por Jesucristo"

La vida sentimental de Miguel Ángel Silvestre siempre ha sido noticia. El actor se ha consolidado como uno de los hombres más deseados de nuestro país y, como no podía ser de otra manera, las mujeres que han conseguido conquistar su corazón a lo largo de estos años enseguida han despertado un gran interés mediático. Rebeca Toribio fue la última en hacerlo. Se trata de una joven empresaria fundadora del conocido restaurante Superchulo de la capital madrileña, la cual siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. El intérprete y la joven decidieron tomar caminos por separado el pasado verano, y no ha sido hasta ahora cuando Toribio ha aparecido en la televisión para hablar de su vida, una historia personal que ella misma ha definido como complicada y «ligada al sufrimiento».

Con 15 años, Toribio dejó su Valencia natal para mudarse a Madrid y perseguir su sueño de ser bailarina. Una decisión que ha confesado que terminó «destrozándole la vida». Dejó la danza para pasarse a la hostelería a raíz de ser diagnosticada con bulimia. Finalmente, terminó curándose, y fue entonces cuando quiso compartir con el mundo el tipo de alimentación que la salvó, fundando Superchulo. En medio de su éxito empresarial conoce a Miguel Ángel Silvestre y, aunque ha preferido no pronunciarse en exceso sobre su relación, Rebeca sí que ha confesado que, coincidiendo con su ruptura, tocó fondo al darse cuenta de que «tener tantas responsabilidades y tantos negocios le abrumaba». A esto se sumaba la exposición pública a la que estaba siendo sometida por su romance con el actor, algo que desencadenó que estuviera durante semanas en la cama sin fuerzas para levantarse.

«Toqué fondo en un momento muy cercano de mi vida. Salía muchísimo de fiesta, me sentía muy expuesta y devastada por el ritmo de vida que estaba llevando y empecé a escuchar vocecitas de que ya no quería eso para mi vida. Ya no quería estar en esos lugares. Pero no fue hasta que Jesucristo me tumbó en la cama cuando empecé a cambiar mis hábitos […] Se podría decir que abandoné mi vida de famosa por Jesucristo», contaba.

Rebeca aseguraba que en su caso, siempre había tenido tendencia a creer que había algo más allá de lo que se conoce, aunque nunca le había puesto nombre porque lo entendía como una energía. Sin embargo, tras su último revés personal, asegura que ahora es la primera vez que ha colocado a Dios como padre. «Yo pienso y creo fuertemente en que hay un momento en que yo dejo todo en manos de Dios, porque estoy tan cansada de pelear y batallar en la vida, que digo Jesucristo, si estas ahí, sálvame […] Solo con una vez que le llamé, ya hizo milagros sobre mí. […] Le pedí ayuda para vivir y empecé a conectar con algo que hay más allá», expresaba.

Rebeca Toribio y Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Sobre si en algún momento se ha planteado entrar en un convento, Rebeca ha señalado lo siguiente: «Me considero una persona muy mundana, pero conectada con la vida de Jesús en la Biblia, me ayuda a ser mejor hermana, hija y empresaria. […] Para mí, la Biblia es un mapa para la vida. Ha ordenado muchas partes de mi vida que estaban desordenadas», concluía.