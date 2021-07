Este es el champú que debes elegir según tu tipo de pelo

Todas tenemos claro lo importante que es elegir un buen champú para lucir una melena sana y radiante. Pero, ¿qué tipo de champú debemos elegir según nuestro tipo de pelo? A continuación hemos seleccionado una serie de indicaciones que son clave para acertar.

Graso

Uno de los tipos de cabello más habitual es el graso. Su principal característica es una producción excesiva de sebo, lo que obliga a lavarlo con más frecuencia para limpiar el cuero cabelludo y mantener el brillo. En este caso, lo ideal es utilizar un champú que no contenga aceites ni siliconas y, cuanto más natural sea, mejor. Hay ingredientes que funcionan muy bien como la menta o la lavanda.

Seco

En verano hay que prestar mucha atención al cuidado del pelo seco ya que el sol, así como el cloro de la piscina y el salitre del mar, lo resecan. A esto hay que sumar el uso del secador y de la plancha, así que necesitamos hidratar y nutrir bien la melena.

Uno de los mejores ingredientes para el pelo seco es el aceite de argán, que proviene del extracto de las semillas del árbol homónico, que crece en Marruecos. Reduce la sequedad y le aporta mucho brillo y, además, funciona de maravilla para tratar las puntas abiertas.

Dañado

Si nuestro cabello está dañado y necesita recuperar su vitalidad natural, debemos elegir champús naturales que no contengan sulfatos ni parabenos. El champú de cebolla, muy popular en la actualidad, aporta beneficios interesantes al cabello: previene la caída, acelera el crecimiento del pelo, regula el exceso de sebo, elimina la caspa y calma el cuero cabelludo irritado.

Teñido

Si tenemos el pelo teñido, los objetivos que debemos perseguir a la hora de elegir un buen champú son dos. Por un lado, mantenerlo cuidado e hidratado. Y, por otro lado, no perder el color y el brillo. Hay una norma que no debemos saltarnos bajo ningún concepto: el champú no debe contener sulfatos porque estas sustancias arrastran las partículas de color, dejando el pelo opaco y sin vida.

Estas son las claves a tener en cuenta para elegir el mejor champú según nuestro tipo de cabello. A la hora de lavarnos el pelo, tenemos que utilizar agua templada y aplicar unos 10 mililitros de champú, el equivalente a una cuchara grande. Por supuesto, tenemos que tratar con suavidad tanto el cuero cabelludo como el cabello, sin frotar.