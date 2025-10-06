La esperada reaparición de Cristiano y Georgina frente a los medios tras anunciar su boda

Fue el pasado mes de agosto cuando Georgina Rodríguez sorprendió a propios y extraños anunciando su compromiso con Cristiano Ronaldo. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribía la influencer en su perfil oficial de Instagram, donde compartió una fotografía de su mano entrelazada con la del futbolista, luciendo un espectacular anillo que ha acaparado multitud de titulares desde entonces por su valor millonario. Y es que se trata de una joya confeccionada con un diamante ovalado de entre 35 y 45 quilates.

Han pasado casi dos meses y lo cierto es que, a pesar de la expectación que hay generada alrededor de esta boda, Cristiano y Georgina se han limitado a alejarse del foco mediático y a centrarse en sus respectivas carreras, sin dar ningún detalle nuevo acerca del enlace. Es por ello por lo que muchos de sus fans estaban deseando poder ver su primer posado como prometidos. Y aunque se han hecho esperar. Ya ha llegado.

Tal y como desvelan algunas fotografías que se han difundido en la red, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han asistido al acto de inauguración de un nuevo local en Riad (Arabia Saudí) de la clínica Insparya, un grupo especializado en trasplante capilar fundado por el deportista de élite. La de Jaca, aunque no forma parte del equipo directivo de la empresa mencionada, no ha querido perderse el evento, mostrándose, una vez más, como un férreo apoyo de su futuro marido. Por su parte, el jugador también ha dejado entrever que está muy orgulloso del crecimiento de uno de sus proyectos más personales, alejado de los terrenos de juego. «Cuidar de la salud capilar también significa cuidar de nuestra autoestima y confianza. Por eso me enorgullece ver a Insparya llegar a Riad, una ciudad que hoy considero mi hogar», aseguraba Cristiano, tal y como ha adelantado ¡Hola! en primicia.

Para la ocasión, Georgina ha lucido un conjunto de dos piezas de color blanco roto y de una tela plisada, formado por un top con una fila de botones centrales y mangas anchas y una falda midi a juego. De accesorios, optaba por unos vertiginosos zapatos de tacón, joyas doradas y el pelo recogido en un moño bajo al estilo clean look. Por su parte, Ronaldo se enfundaba en un conjunto de camisa y pantalón de lino de color azul.

Esta aparición ha vuelto a situar en el punto de mira los detalles de su boda, los cuales, a pesar de estar guardados bajo la máxima discreción, ha sido inevitable que salgan a la luz. Se espera que sea una de las más exclusivas de los últimos tiempos debido a la gran fortuna que ambos ostentan. Alberto Guzmán desveló en D Corazón que todavía no había fecha cerrada, pero que es probable que sea el 19 de julio de 2026 cuando se den el «sí, quiero». Momento en el que Cristiano jugará su último Mundial de fútbol y se despida del fútbol, a sus 41 años, por todo lo alto. Según este mismo periodista, Portugal sería el destino que se están planeando para llevar a cabo la ceremonia y juntar a todos sus familiares y amigos. No obstante, por ahora, ni Cristiano ni Georgina se han pronunciado al respecto para desmentir ni confirmar nada. Por lo que todo lo relacionado con su boda continúa siendo un misterio.