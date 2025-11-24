La escena viral de Justin Bieber al pararse a ayudar a un conductor que se quedó tirado en la carretera

Justin Bieber es, sin duda, uno de los artistas con mayor proyección internacional. Se encuentra entre los cantantes más escuchados de Spotify y sus temas continúan siendo todo un himno para muchas generaciones. Sin embargo, en los últimos años, más allá de que su carrera musical parece estar en stand by, las únicas noticias que ha protagonizado han estado relacionadas con su deteriorada imagen y su estado de salud, algo que lleva preocupando a sus seguidores desde hace tiempo. Sin embargo, ahora, en medio del revuelo que existe alrededor de su figura, el intérprete de Baby se ha vuelto viral en las últimas horas tras sorprender al ayudar a un desconocido que se había quedado tirado en la carretera por una avería de su coche.

El hombre, conocido en la red bajo el nick de Buku, compartió un vídeo en su perfil oficial de TikTok (donde acumula más de 2 millones de seguidores) del momento en el que, inesperadamente, se encuentra con Justin Bieber. Buku estaba grabándose un vídeo en forma de selfie contando a los internautas lo que le había ocurrido cuando, de repente, apareció el artista en la escena.

«¿Eres Justin Bieber?», comenzaba a decir el mencionado. «Sí, soy Justin. ¿Qué pasa, hermano?», le respondía el cantante, interesándose inmediatamente por lo que le había ocurrido en el coche. Buku enseguida le contaba que no le había reconocido y que se estaba grabando, y acto seguido le enseñaba el capó del vehículo y dejaba de grabar. Más adelante, cuando Justin ya no está en la escena, el tiktoker volvía a coger el teléfono y, sacando a relucir su faceta más irónica, señalaba que «su vida era una locura», mostrándose todavía incrédulo por haber recibido la ayuda de Justin Bieber.

Como no podía ser de otra manera, la escena no ha tardado en hacerse viral, ya que muestra la manera más humana del cantante. Es por ello por lo que las reacciones de los usuarios de la red no han tardado en aparecer. «Es una estrella», «Él quiere una vida normal», «Justin es humano», «Ojalá conociera yo casualmente a Justin Bieber», «Es un hombre bueno», escribían algunos de los internautas. Por ahora, el propio Justin no se ha pronunciado al respecto, siendo fiel a su habitual discreción por la que ha optado en estos últimos años.

Justin Bieber. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, este gesto ha sorprendido a propios y extraños, especialmente si se tiene en cuenta que las últimas informaciones que habían trascendido sobre Justin estaban relacionadas con su actitud distante con la prensa o su comportamiento llamativo en diferentes fiestas. Sin embargo, en el vídeo mencionado, Justin reaparece con una actitud completamente distinta: tranquilo, respetuoso y dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio, dejando al descubierto su faceta más humana y solidaria, algo que muchos de sus seguidores han reconocido que echaban en falta.