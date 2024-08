Álvaro Muñoz Escassi está siendo uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica social este verano, a raíz de su sonada ruptura con la modelo María José Suárez y su amistad especial con la actriz Hiba Abouk. El jinete ha estado aprovechando el verano al máximo, disfrutando de diferentes puntos de la geografía española, aunque también ha cruzado el Atlántico. De momento, él se ha limitado a mantenerse al margen de las especulaciones, es más, no hace mucho, recurrió a sus redes sociales, donde publicó un contundente comunicado en el que aseguraba que estaba en un momento de su vida en el que no deseaba desgastarse con nada, ni con nadie, y que no le apetecía dar explicaciones o soportar dramas, excusas o indiferencias.

Este pasado sábado, Muñoz Escassi ha acudido a la boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima, que se ha celebrado en la localidad de Blanes. El jinete se ha convertido en uno de los invitados estrella de la celebración, aunque ha preferido ser discreto y no hacer declaraciones a los reporteros que le esperaban a la entrada de la fiesta.

Álvaro Muñoz Escassi, en una boda en Blanes. (Foto: Gtres)

Vestido completamente de negro, con un traje de raya diplomática y una camisa negra, y muy bronceado, Álvaro Muñoz Escassi llegó junto a Mario Vaquerizo. A la fiesta han acudido casi 200 invitados que han sido testigos del enlace del chef con Rebecca Lima, después de seis años de relación y un hijo en común. La celebración se ha llevado a cabo en dos partes, primero una ceremonia religiosa en la capilla de El Convento de Blanes y, después, una fiesta más relajada frente al mar. Además del jinete, no han faltado a la fiesta otros rostros conocidos del panorama nacional, como Boris Izaguirre, Ona Carbonell y su marido, Martín Verasategui, Samantha Vallejo-Nágera o Pepe Rodríguez. A quien no se ha visto en la boda ha sido a Hiba Abouk, a pesar de que también fue concursante de MasterChef Celebrity.

La imagen más relajada de Escassi

A pesar de que, a su llegada a la celebración, Álvaro Muñoz Escassi se mostró algo tenso y no quiso pararse con los periodistas que esperaban para recoger algunas declaraciones de los invitados, una vez dentro de la fiesta, el jinete se relajó y mostró su imagen más natural y divertida.

Álvaro Muñoz Escassi, en una boda en Blanes. (Foto: Gtres)

Según se aprecia en las imágenes a las que ha tenido acceso este portal, Álvaro Muñoz Escassi estuvo charlando animadamente con varios de los invitados, compartiendo risas y confidencias y se le pudo ver con un botellín en la mano.

Álvaro Muñoz Escassi, en una boda en Blanes. (Foto: Gtres)

María José Suárez, ajena a su ex pareja

Mientras que Álvaro Muñoz Escassi acudía a la boda de Jordi Cruz, su ex pareja, María José Suárez, acaba de regresar de sus vacaciones. En el aeropuerto, la modelo ha sido preguntada por los medios después de que se haya publicado un reportaje en compañía de un amigo, pero no ha querido dar más detalles. Según ha contado, en estos momentos solamente quiere estar tranquila, pero sí ha dicho que se encuentra bien y feliz.