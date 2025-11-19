Raquel W. Polo, hija de la cantante y actriz Encarnita Polo, ha emitido un comunicado dirigido a familiares, amigos y medios de comunicación tras el fallecimiento de su madre, una figura icónica de la música española. En él, Raquel expresa su profundo agradecimiento a todos los que han mostrado apoyo en estos difíciles días: «Quiero agradecer a todas las personas que, en estos días tan difíciles, nos han acompañado y siguen acompañándonos, de una forma u otra, tras el fallecimiento de mi madre, Encarnita Polo. En primer lugar, a la familia de sangre y a la familia de elección, las únicas personas imprescindibles en estos momentos, por estar a nuestro lado sin descanso. Vuestra presencia y vuestra sonrisa han sido fundamentales», señala.

La hija de la artista también agradece «el auténtico tsunami de personas» que se han puesto en contacto para mostrar cariño y admiración hacia Encarnita, incluyendo amigos y conocidos que no veía desde hace años y personas de lugares inesperados. Además, muestra su gratitud hacia los empleados del tanatorio Isabelo Álvarez «por el mimo, el cuidado y la humanidad con que nos han tratado, y por su dedicación, que ha ido más allá de cualquier obligación», así como a la prensa de Ávila y a medios nacionales que han elegido recordar los momentos positivos de la vida de su madre. Raquel concluye su comunicado pidiendo respeto y privacidad: «No voy a conceder entrevistas, ni haré ningún otro tipo de declaración. Gracias, de corazón».

Encarnita Polo en un evento. (Foto: Gtres)

El comunicado llega en un momento de enorme conmoción, tras la trágica muerte de Encarnita Polo, de 86 años, ocurrida el pasado 14 de noviembre en la residencia de ancianos Decanos de Ávila. La artista, pionera del flamenco-pop en los años 60 y 70, conocida por su desparpajo, su pelo corto y sus minifaldas, fue asesinada por un hombre de 66 años que llevaba solo dos días en el centro y que sufría trastornos mentales graves. Según la investigación policial, el agresor accedió a la habitación de Encarnita mientras dormía y la estranguló; pese a los intentos de reanimación por parte del personal, la cantante falleció. El hombre fue trasladado a la unidad psiquiátrica del hospital provincial bajo custodia policial.

La muerte de Encarnita Polo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los mayores en residencias que carecen de protocolos adecuados para atender a personas con enfermedades mentales. Expertos y familiares han denunciado la falta de formación del personal, la escasa ratio de cuidadores durante la noche y la ausencia de medidas preventivas que podrían haber evitado esta tragedia. Casos similares se han registrado en otros centros de España, generando un debate sobre la necesidad urgente de reformas estructurales y protocolos específicos para garantizar la seguridad de los residentes más vulnerables.

Encarnita Polo en Madrid. (Foto: Gtres)

Encarnita Polo vivió sus últimos días con atención y cuidado, tras haber sido diagnosticada con un principio de Alzheimer, y su hija había decidido que la residencia Decanos fuera el lugar adecuado para su cuidado, después de que la artista quedara impresionada con el centro en una visita años atrás. El entierro se celebró con estricta intimidad, bajo la lluvia de Ávila, con su círculo más cercano, cumpliendo así el deseo de privacidad expresado por la familia.