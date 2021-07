La emotiva declaración de amor de Kiko Rivera a Irene Rosales

Tras varias semanas de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales, parece que el refrán de ‘después de la tormenta llega la calma’, le viene como anillo al dedo al matrimonio. Durante una llamada a ‘Viva la vida’, la excolaboradora aseguró que tanto ella como Kiko se encuentran en un buen momento de su relación. Lo mismo hizo el hijo de Isabel Pantoja hace unos días. El cantante compartió en su perfil de Instagram una “noticia de última hora”.

«Te sigo y seguiré amando hasta el fin de mis días. Lo malo ya pasó, cariño. Todo lo que viene ahora es bueno y solo me apetece vivirlo a tu lado. Tema espero que zanjado…continuamos para bingo familia», escribió. Como era de esperar, la ‘influencer’ no tardó en responder al ‘post’. “Con amor hasta el infinito y más allá”, comentó. Bien, pues ahora el artista ha querido tener otro detalle con su esposa, dejando claro que no están atravesando un mal momento.

Lo ha hecho en la misma línea de siempre, a través de las redes sociales rescatando recuerdos que van acompañados de sentidas palabras. Esta vez, el intérprete de ‘Cicatriz’ ha seleccionado una instantánea del día del 30 cumpleaños de Irene, que fue hace relativamente poco -el 15 de junio-. “Hoy quiero dedicar mi post a la mujer de mi vida. Madre, mujer y amiga. 3 en 1 y todas perfectas”, ha comenzado diciendo. “Gracias por existir @irenerova24 por darme lo mejor de mi vida que son mis hijas y por salvarme cuando todo estaba hundido. Por siempre tuyo. Te amo”, ha dicho un Kiko Rivera muy enamorado.

Las habladurías sobre una brecha en su historia de amor se remontan al día en el que Irene Rosales anunció su marcha de la televisión el pasado 11 de julio. Algunos colaboradores apuntaron a que su retiro del medio podría deberse a algunas disputas con su marido, pero nada más lejos de la realidad. “Para nada, jamás. Todo lo contrario. Él me dice muchas veces que por qué no hablo más… He sido yo quien ha tomado esta decisión porque no aguanto más”, aclaró Rosales entre lágrimas.

Por otro lado, se acerca una fecha muy señalada para Kiko Rivera. El próximo 2 de agosto, su madre, Isabel Pantoja, cumplirá 65 años. Ha pasado ya más de medio año desde que se declararon la guerra públicamente. Aunque la artista se ha mantenido al margen y ha guardado silencio, no ha ocurrido lo mismo con el hijo de Paquirri, que ha ido realizando varias entrevistas en diferentes medios de comunicación.

Por lo tanto, una posible reconciliación entre madre e hijo parece ser imposible, al menos por el momento, ya que ninguna de las partes da su brazo a torcer.