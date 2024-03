La curiosa educación que Elsa Pataky ha elegido para sus hijos con Chris Hemsworth

Este jueves 7 de enero ha tenido lugar uno de los hechos más destacados de la temporada: el regreso de Elsa Pataky ha España. Concretamente ha aterrizado en Madrid y se ha desplazado hasta la azotea del hotel Bless, un establecimiento ubicado en la calle Velázquez número 62. Vestida de un blanco radiante y con una sonrisa perfecta, la actriz ha atendido a la prensa y ha dado unas declaraciones sobre sus hijos.

La protagonista de Fast & Furious ha mostrado su versión más sexy durante la presentación de su último proyecto. Es imagen de una firma de zapatos llamada Gioseppo desde hace varias temporadas. La empresa ha presentado su nueva colección y Elsa no podía faltar a la cita. Se ha presentado en el evento con un vestido corto que desafía a las altas temperaturas de la capital. Sin embargo, su atuendo ha quedado en un segundo plano cuando ha hablado de la educación que ha escogido para los hijos que tiene con Chris Hemsworth.

Elsa Pataky durante una presentación / GTRES

El marido de Pataky es un gran apasionado de la actividad física y quiere inculcarle estos valores a sus pequeños, por eso Elsa asegura que el centro donde están estudiando dan prioridad al deporte. Ha desvelado que sus hijos hacen deporte y luego se centran en la educación porque son muy activos.

Elsa Pataky tuvo que cambiar a sus hijos de colegio

No es la primera vez que habla de sus hijos. Durante una de sus entrevistas, Elsa develó que había tenido que cambiar a sus hijos de centro escolar por cuestiones profesionales. Tanto ella como Hemsworth estaban inmersos en unos rodajes muy intensos y no tuvieron más remedio que pasar a la acción. Afortunadamente sus tres hijos, India Rose y los mellizos Tristan y Sasha, se adaptaron al cambio muy rápido.

En una charla con el diario El País, Elsa explicó que durante ocho semanas tanto ella como su marido estaban grabando películas, así que pensaron que lo mejor era cambiar a los niños de colegio. Pataky aceptó ser una de las protagonistas de Interception y Chris Hemsworth se volvió a meter en la piel de Thor.

“Estábamos rodando los dos a la vez, que no ha pasado nunca”, empezó diciendo en el citado medio. Después aclaró que nunca aceptaba proyectos cuando Hemsworth estaba trabajando, pero en esa ocasión hizo una excepción porque la oferta era tentadora a nivel artístico.

Elsa Pataky con Chris Hemsworth / GTRES

“Nos tuvimos que mudar a Sídney, instalarnos allí, llevar a los niños a otro colegio… Fue algo distinto de lo que solemos hacer”, desveló. Ahora ha vuelto a tocar el tema, destacando que la educación que reciben sus pequeños da prioridad al deporte.

La familia es una apasionada de la naturaleza. Por ese motivo Elsa, sus hijos y su marido viven en una mansión de cuatro hectáreas situada en Byron Bay, a 800 kilómetros de Sydney y a una hora y media de la ciudad más cercana. Para ir al colegio deben hacer un recorrido en moto que ha llamado la atención de los seguidores de la actriz.

«Me gusta recogerlos en el colegio cada día me gusta oír sus historias. Me gusta oír lo que han hecho, les llevo y les recojo todos los días, a no ser que tenga un proyecto, pero normalmente me ha gustado estar ahí con ellos siempre y, bueno, formar parte del día a día», ha declarado en Madrid.

La reaparición de Elsa Pataky en Madrid

Elsa Pataky sonriendo / GTRES

Durante su estancia en Madrid para promocionar la nueva línea de zapatos de la marca donde colabora, Elsa ha mostrado su lado más cercano. Es una madre cualquiera a la que le encanta abrazar a sus hijos, aunque reconoce que estos intentan tomarla el pelo.

Elsa y Chris Hemsworth se casaron en 2010 y todavía viven en una nube. Para ellos San Valentín es todos los días, algo que puede verse en sus redes sociales, donde comparten algunas parcelas de su privacidad. Gracias a esta generosidad sabemos que Miguel Ángel Muñoz ha coincidido en Australia con Pataky. Esta última ha hablado del incidente que tuvo el actor. La serpiente que su hijo tiene como mascota se le enroscó en el pelo. ¡Menudo momentazo!