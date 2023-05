Fue el pasado miércoles cuando el mundo de la moda de nuestro país se tiñó de negro tras conocer la muerte repentina de Cristo Báñez, famoso diseñador onubense con una reconocida trayectoria en la moda flamenca española, a los 41 años de edad, por causas aún desconocidas. El diseñador andaluz fue hallado sin vida en su domicilio de Sevilla después de que un familiar diera la voz de alarma al acudir a su casa tras varios días de falta de comunicación con él.

Su muerte ha supuesto un duro varapalo para sus familiares y amigos más cercanos, que esté miércoles lo despedían en un funeral, precedido por el tanatorio, en su localidad natal. Hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos como Eva González, Eugenia Martínez de Irujo y su hija Cayetana, Madame de Rosa, María José Suárez, Elisabeth Reyes o Vicky Martín Berrocal, con quien Cristo, mantenía una estrecha amistad. «Hoy no es un día fácil para todos los que te queremos y somos muchos…Jamás me olvidaré de ti. Gracias y mil veces gracias por todo, amigo. Te llevas un pedacito de mi, de mis grandes locuras y mis grandes secretos. Vuela alto. Te vamos a echar mucho de menos. Te quiero desde siempre y para siempre. Adiós, compañero», escribió la ex de Manuel Díaz González (54) al conocer la noticia.

Todas, vestidas de negro, se mostraron rotas y bañadas en lágrimas durante el último adiós al que fuera asesor de Quiero Ser. Una actitud que no habría gustado a Pedro González, otro de los grandes amigos del modisto que, unas horas después de la triste estampa arremetía contra ellas a través de su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de cuatro mil seguidores. «Sigo negro, vomito negro ¿Lloráis? ¿Amigas? ¿Sois las mismas que no quisisteis vestir su ropa y sentaros en sus desfiles porque no considerabais que estuviese a la altura? ¿Sois las mismas parásitas? Corred a buscar a otro payaso. Él nunca se atrevió a decíroslo (…) Rezaré de nuevo, pero no por vosotras. Que Dios os bendiga», escribía.

Arrepentido o no, Pedro se deshacía de sus palabras apenas unos minutos después de publicarlas e intervenía en directo en Sálvame para explicar lo sucedido. «El dolor te hace decir cosas que no pasan el filtro de la cordura. Ha sido un error grave por mi parte pero lo escribí al ver la hipocresía del pésame barato y de gente que cree que ha estado a la altura y que no lo ha estado», señaló.

En su intervención en el programa de Telecinco, Pedro aseguró además que Cristo estaba «enfermo» y que algunas de las personas que en las últimas horas han llorado su muerte, se negaron a ayudarlo. «No voy a decir a quién me refiero porque las que saben que no son, no se han dado por aludidas, y las que saben que lo son me han mandado mensajes a las dos de la mañana. No tendrían la conciencia tranquila», expresó.