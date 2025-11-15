Laura Pausini afronta un momento realmente delicado para su familia, y es que su tío ha fallecido de la manera más repentina y trágica: arrollado por un coche mientras volvía de un paseo en bicicleta por Bolonia. Pese a los esfuerzos y la rápida actuación de los servicios de emergencia, nada pudieron hacer para salvar al hombre de 78 años, que era muy querido y respetado en su comunidad. De hecho, era considerado todo un referente tras haber vencido al cáncer. Mientras tanto, el vehículo responsable estuvo hasta 30 horas fugado, y ahora pesan sobre él varios delitos: entre ellos, el de homicidio y omisión de socorro, lo que puede suponer una pena de hasta 7 años de cárcel.

Ettore Pausini, tío de Laura Pausini. (Foto: Gtres)

El alcalde la ciudad, Matteo Lapore, no dudaba en reaccionar y dirigirse a los ciudadanos: «La policía local está haciendo todo lo posible por identificar a quien llevaba el coche», informaba. «Expreso mi más sentido pésame a la familia de Ettore Pausini. Se trata de un grave incidente que afecta a nuestra comunidad», lamentaba públicamente.

Por suerte, no han tardado mucho en dar con el responsable, quien se entregaba a las autoridades. Así, le identificaban como «un ciudadano de 29 años con doble nacionalidad, rumana y moldava, que fue denunciado por homicidio vial con fuga y omisión de auxilio».

Lugar del accidente en Bolonia. (Foto: Gtres)

Por otro lado, ahora un reciente comunicado emitido por parte de la prima de Laura Pausini ha reabierto viejas heridas, y es que ha puesto en evidencia la supuesta mala relación existente dentro de la familia. Al parecer, la familia no querría a la cantante en el funeral. «A esa parte de la familia nunca le importó nada ni yo ni mi padre. Y no los quiero en el funeral, yo no soy como ellos y esos valores me los enseñó precisamente mi padre», sentenciaba demoledora Sabrina Pausini en sus redes sociales, tal y como recoge Il Giornale di Bologna.

«Siempre estaba atento a las personas con las que sabía comunicarse, dotado de empatía por los más débiles, sin juicios ni prejuicios, así era mi padre», escribía en Facebook. «Falleció el día del aniversario de la muerte de Pasolini, cuyas obras y pensamientos solíamos comentar a menudo. Deja un vacío inmenso. Pido justicia por lo que ha ocurrido».

Laura Pausini en un evento. (Foto: Gtres)

De esa forma, dejaba entrever que la relación estaría completamente rota, mientras que Laura procura guardar silencio al respecto. Una triste noticia que llega justo durante la promoción de la gira que la cantante realizará este próximo 2026. Un tour mundial que arrancará en Pamplona. Pese a ello, desde su entorno aseguran que la artista se encuentra «devastada, pasando por uno de los peores momentos de su vida».

Pese a que Pausini no se ha pronunciado todavía, hace un tiempo sí que dejaba en evidencia el gran cariño que sentía por su tío. Al menos, en una publicación de 2016 donde manifestaba: «¡Mi tío Ettore Pausini es un verdadero campeón! Estoy orgullosa de ti y de los médicos que te trataron, tío. ¡Te quiero!», escribía emocionada alegrándose por el hecho de que hubiese conseguido librar la batalla contra el cáncer.