«Amiga he conocido a mucha gente en mi vida, gente maravillosa, especial, divertida, pero TÚ eres de otro planeta! Gran belleza la tuya!», ha escrito Vicky Martín Berrocal en sus historia de Instagram. Unas palabras dirigidas a su gran amiga Eva Longoria que este fin de semana ha celebrado su 50 cumpleaños. Aprovechando la señalada cifra la madre de Alba Díaz ha querido dirigirse a la actriz, a «este mujerón» como ella misma ha dicho, por su vuelta al sol.

La andaluza ha revelado que la espera es «para celebrar», pero no solo el cumpleaños de la nativa de Corpus Christi, Texas, sino también el propio de la diseñadora de la marca Victoria. «Por muchos más», ha añadido Vicky en otra imagen en su cuenta de Instagram en la que se ve a la empresaria y a la actriz divertidas, felices, sonrientes y muy rosas. El color que eligieron para la gala de los Global Gift de Marbella del pasado mes de julio. Ese día no fue el único en el que coincidieron. Ambas comparten una bonita amistad desde hace ya varios años que poco a poco se ha ido consolidando más. Tanto es así que la intérprete conocida por su papel en la serie Mujeres Desesperadas ha participado como invitada en el podcast de la ex mujer de Manuel Díez.

Eva Longoria y Vicky Martín Berrocal. (Foto:Instagram)

Durante la grabación de ese capítulo de A solas con…, las dos mujeres se sinceraron y compartieron confidencias de diversos temas, como el amor. Eva confesó que «tengo suerte en el amor: me he casado tres veces». Añadió también que «hay gente que ante una mujer que se casa ocho veces dice: Qué mala suerte en el amor, se ha casado ocho veces. Yo digo: «¡Qué buena suerte!». Una conversación entre amigas en la que se notaba su conexión y la complicidad que tienen. La estadounidense explicó en aquella ocasión que su sueño era «vivir en España» y que ya contaba con una casa en Marbella, por lo que, en temporadas, está cerca de su amiga.

Eva Longoria. (Foto:Instagram)

La felicitación de Eva Longoria a Vicky

Una amiga a la que se dirigió en su cumpleaños por redes sociales, de igual modo que Vicky ha hecho en esta ocasión. Con motivo del 52 cumpleaños de la diseñadora, eligió una foto con la que felicitar su día. Eva alardeó de amistad y escribió en su cuenta de Instagram: «Feliz cumpleaños a la española más española y guapa. Te quiero, hermana», junto a una instantánea en la que ambas posan relajadas y divinas, como siempre.

Eva Longoria y Vicky Martín Berrocal. (Foto:Instagram)

Vicky pasó su día entre la nieve y con su familia en Andorra disfrutando del momento vital en el que se encuentra, tal como ha asegurado, al manifestar que su objetivo ya no es ser perfecta, sino ser feliz, y eso está haciendo. Muy pronto se estrenará Las Berrocal un docu-reality en el que ella y las mujeres de su vida, su madre, hermana e hija, se abren al mundo como nunca habían hecho antes. Esto dará la oportunidad de conocer más a estas valientes y luchadoras mujeres que, cada una en su medida, logran cada día lo que se ponen por delante.

Eso mismo hace Eva Longoria, que, como expresó en el podcast: «Crecí con la idea de que no era guapa y que debía ser inteligente», una belleza y exigencia con la que su amiga seguramente se sintió identificada, ya que, como ha afirmado en ocasiones, su cuerpo y los cánones de belleza han sido para ella sus mayores enemigos, por lo menos hasta ahora. Así lo plasmó en su libro La felicidad ni tiene talla ni tiene edad.

Apenas se llevan dos años la una de la otra y, pese a vivir a miles de kilómetros de distancia, han demostrado que para ellas la distancia o los compromisos de cada una no son un impedimento para su amistad, sino que esta es para siempre.