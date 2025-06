La crisis de corrupción del Partido Socialista Obrero Español está causando un gran revuelo, inclusive entre los miembros de su partido, como Emiliano García-Page, que no han dudado en criticar la postura de Pedro Sánchez ante este escándalo. Son muchos los rostros conocidos los que también, a través de sus redes sociales, han mostrado su descontento con los movimientos del partido que gobierna en España, como Ana Obregón, Pablo Motos o Ana Rosa Quintana. Sin embargo, esta gran decepción entre los votantes de la izquierda -como dijo le ha ocurrido a Inés Hernand-, ya la vaticinó hace cuatro años José Sacristán, que siempre ha estado a favor del bando progresista.

La predicción de José Sacristán sobre el hundimiento del PSOE

El escándalo de corrupción del PSOE ha generado un gran debate y una gran división en la población. Aunque muchos de sus votantes siguen excusando al presidente del Gobierno, muchos miembros de su partido se han mostrado en contra de su postura ante la imputación de algunos de los ex miembros de su círculo de confianza.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

El último de ellos ha sido Emiliano García-Page, el barón más contrario a la ideología de Pedro Sánchez. «Estoy dolorido. Acabo de cumplir 57 años, llevo toda mi vida en el PSOE y lo quiero a rabiar. Yo soy de los que se movieron a instancias de muchos otros, curiosamente, para que ganara las primeras primarias y, por tanto, eso lo llevo en mi conciencia. El país está en un callejón sin salida. La organización es mucho más que Pedro Sánchez, que Ábalos y que Page también. Me acuerdo de los miles y miles de compañeros, personas mayores que no pierden el aliento nunca, concejales, alcaldes… muchos de ellos en la oposición ahora por la malísima campaña nacional que se hizo», ha dicho en la Cadena COPE.

Sin embargo, este batacazo de confianza del partido progresista español ya lo vaticinó José Sacristán, que siempre ha sido un férreo defensor de las medidas socialistas.

José Sacristán en un photocall / Gtres

Hace justo cuatro años, el actor fue entrevistado en La Sexta por Mamen Mendizábal en Palo y Astilla. Además de hacer un recorrido por su carrera o hablar de su vida más personal, el íntimo de la siempre recordada Concha Velasco se mostró muy crítico con los miembros que forman parte del actual PSOE. «Siempre he estado en la izquierda, aunque solo fuera por las noticias que mi padre me entregaba. Santiago Carrillo me entregó el carnet del partido comunista y mi padre lloraba. Nunca he servido para ser militante, porque por definición soy enemigo de las definiciones», dijo.

En su intervención, se mostró a favor de la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque no dudó en atizar a la izquierda de entonces: «Queda corregir la desorientación de la izquierda, la falta de concreción. Los nuevos grupos políticos no están dando la talla de lo que sería de exigir».