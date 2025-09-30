El día que alguien quiso invitar a un café a Luis Zahera para decirle que no lo podía soportar

Luis Zahera vuelve esta noche al plató de El Hormiguero para presentar sus nuevos proyectos. Además, aseguran que «el intérprete compartirá cómo vive su profesión y repasará algunos de los momentos más destacados de su vida y carrera». Y, entre algunas de esas anécdotas, se encuentra una realmente llamativa. Hace un tiempo, Zahera contaba que tuvo un divertido encuentro con un «hater» durante sus comienzos en la industria.

Cabe destacar que el actor comenzaba a darse a conocer en su tierra, Galicia, donde vivió una de las escenas más surrealistas de toda su trayectoria profesional. Tal y como relataba en el podcast Ehuniverso, un desconocido le invitaba a tomar algo en un bar para decirle directamente que no soportaba su forma de actuar.

Luis Zahera en un evento. (Foto: Gtres)

«La fama es muy agradable», contaba en dicha entrevista. «Todo el mundo te quiere, esto, lo otro». «Yo la primera vez que fui popular fue en Galicia, con una serie que lo reventó», relataba. «Y un día se me acercó un señor, pues todo el mundo te paraba por la calle, a pedirte una foto, no sé qué…»

En ese momento, el hombre en cuestión le pregunta: «Oye, ¿es usted Luis Zahera?». El actor responde manera afirmativa, y entonces le invita a tomar algo en un bar. Luis, muy animado, acepta «pensando que me iba a invitar a un a un corto». Pero, después de brindar con él, se encuentra con que el tipo no le soportaba. «Me obligan a ver tu serie y no te soporto», fueron las palabras que pronunció aquel hombre en concreto, lo que pillaba a Zahera completamente desprevenido.

Luis Zahera en un evento. (Foto: Gtres)

Sin embargo, él prefirió responder de manera bastante empática e incluso se lo tomó con humor. Sobre todo, porque la queja venía relacionada con el hecho de que nunca podía ver el fútbol por culpa de la serie que protagonizaba en aquel momento. «Tú lo veías a él vulnerable y hostia, me quedó un recuerdo tan bonito de aquel señor», relataba al respecto, demostrando que a día de hoy le guarda un gran cariño al hombre en cuestión.

De hecho, Zahera reconocía entre risas que había llegado a darle las gracias por su sinceridad. «Yo era la primera vez que era popular, y no sabía muy bien cómo reaccionar». Sin embargo, a día de hoy se ha convertido en una de las anécdotas más tiernas que ha podido experimentar, justo cuando comenzaba despuntar dentro de la industria.

Debido a su gran versatilidad, a lo largo de los años hemos podido ver al actor en series y películas tan memorables como Entrevías, Ad Bestas o Celda 211, con lo conseguía consolidarse como una de las figuras más destacadas de la interpretación en España.