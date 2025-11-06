Desde que descubrí este esmalte de Mercadona no he vuelto a ir a hacerme las uñas

Al hablar de manicura, hay productos que pasan desapercibidos y otros que se convierten en verdaderos imprescindibles. El esmalte de Mercadona “Celestial Night” tono 136 de Deliplus, se ha ganado un lugar destacado entre los favoritos de las amantes del cuidado de uñas. Su tono granate con destellos glitter no solo encaja con las tendencias de la temporada, sino que aporta ese toque sofisticado que transforma cualquier look con una sola pasada.

Más allá de su acabado brillante y elegante, este esmalte destaca por su durabilidad y su fórmula accesible, pensada para quienes buscan una manicura bonita sin necesidad de invertir grandes sumas o acudir a un salón profesional. Con un precio económico y un resultado comparable al de marcas de alta gama, “Celestial Night” es un ejemplo de cómo la cosmética low cost puede competir en calidad y estilo. Y es que Mercadona ha sabido, una vez más, detectar lo que sus clientas buscan: productos prácticos, duraderos y con un acabado impecable.

El color estrella del invierno: esmalte de Mercadona

El granate con destellos metálicos siempre ha sido un clásico de los meses fríos, pero este año ha vuelto con más fuerza que nunca. “Celestial Night” combina una base oscura y elegante con partículas de brillo finas que reflejan la luz, creando un efecto visual que recuerda a un cielo estrellado —de ahí su nombre—. Este tipo de tonos favorecen a casi todos los tonos de piel y funcionan tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Según la British Beauty Council, los colores oscuros y brillantes, como los burdeos o los púrpuras con glitter, se consolidan como tendencia cada invierno por su capacidad de aportar calidez y sofisticación sin resultar excesivos. En el caso de “Celestial Night”, el equilibrio entre el acabado brillante y el fondo profundo logra precisamente eso: una manicura llamativa, pero elegante.

Fórmula de larga duración y fácil aplicación

Una de las características más valoradas del esmalte de Mercadona es su relación calidad-precio. Este producto cuenta con una textura fluida que facilita la aplicación y evita la formación de grumos. El pincel ancho permite cubrir la uña con precisión en solo dos pasadas, obteniendo un acabado uniforme y profesional.

Además, su fórmula está diseñada para resistir el desgaste diario. Con el uso de una base protectora y un top coat sellador, puede mantenerse intacto durante varios días sin perder brillo ni intensidad.

Un guiño a la manicura festiva

El invierno es, sin duda, la temporada perfecta para los tonos con brillo. En Navidad, Nochevieja o incluso una cena especial, un esmalte glitter puede elevar cualquier estilismo con un gesto tan simple como pintar las uñas. “Celestial Night” encaja a la perfección en esa estética festiva que combina glamour y modernidad.

El esmalte de Mercadona puede aplicarse en todas las uñas o usarse como toque final en una manicura francesa invertida, sobre una base negra o burdeos, para un efecto más sutil. También combina muy bien con accesorios metálicos o prendas en tonos neutros, que permiten que el color destaque aún más. La clave está en encontrar el equilibrio entre el brillo y la sobriedad, algo que este tono consigue con maestría.

La manicura como expresión personal

En los últimos años, las uñas se han convertido en un medio de expresión estética y emocional. Colores, texturas y diseños no solo siguen las tendencias de moda, sino que reflejan el estado de ánimo y la identidad de quien los lleva. Los tonos oscuros con destellos, como el de este esmalte, transmiten seguridad, elegancia y un punto de misterio.

De hecho, estudios como el realizado por la Universidad de Leeds (Reino Unido) sobre percepción visual y estética del color en cosmética, han demostrado que los tonos profundos, especialmente los rojos oscuros, están asociados a la confianza y la sofisticación. Por eso, elegir el esmalte de Mercadona “Celestial Night” no solo responde a una cuestión de gusto, sino también de cómo se desea proyectar la propia imagen.

Cómo aplicar el esmalte para un acabado perfecto

Para sacar el máximo partido a este producto, conviene seguir algunos pasos básicos que garantizan un acabado profesional y duradero. Antes de aplicarlo, se recomienda limpiar bien las uñas y eliminar cualquier resto de aceite o crema, ya que pueden impedir que el producto se adhiera correctamente.

Aplicar una capa de base ayuda a proteger la uña natural y prolonga la duración del color. Después, con dos capas finas de “Celestial Night”, se logra un tono profundo y brillante. Para terminar, un top coat transparente sellará el color y potenciará el efecto glitter. De esta forma, las uñas se mantendrán impecables durante varios días, incluso en épocas de frío, cuando las manos tienden a resecarse más.