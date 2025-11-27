Del diseño a la música: el giro de 180º en la carrera profesional de Manuela, la hija de Alejandro Sanz

El 28 de julio de 2001, la vida de Alejandro Sanz dio un giro de 180 grados tras dar la bienvenida a su hija mayor, Manuela (24), y convertirse en padre primerizo. Lo hizo junto a Jaydy Michel, la modelo mexicana con la que el artista mantuvo una relación sentimental durante casi una década. En 2005, la pareja decidió tomar caminos por separado, pero eso no fue ningún inconveniente para que el intérprete de Corazón Partío dejara de tener un estrecho contacto con la joven. De hecho, a día de hoy, padre e hija son uña y carne. Tanto es así, que el cantante, durante el último compromiso profesional al que ha acudido (los premios Elle en Madrid), se ha lanzado a dejar al descubierto el nuevo giro que ha dado la carrera profesional de su primogénita.

«Le ha entrado la cosa de la composición y yo encantado. Ahora que me haga ella las canciones y yo a descansar», confesaba entre risas Alejandro. Unas declaraciones que han sacado a relucir que ahora, Manuela habría decidido compaginar su faceta empresarial con la industria musical, siguiendo en cierta parte los pasos de su padre.

Alejandro Sanz en los premios Elle. (Foto: Gtres)

¿Qué ha estudiado Manuela Sanz?

En 2024, Manuela Sanz terminó sus estudios de moda en el Centro de Diseño de Modas de Guadalajara, México, el país donde vivió su niñez y su juventud junto a su madre. Este rumbo profesional no fue nada sorprendente, ya que la joven nunca había ocultado su pasión por este sector. «La moda es lo que más me ha gustado desde pequeña. Me emocionaba acompañar a mi madre a los desfiles, a talleres de diferentes diseñadores, a sesiones de fotos», confesó en una entrevista concedida a ¡Hola!

Antes de terminar sus estudios, la joven también explotó su faceta empresarial y emprendió en un negocio junto a Ana Pau Ruiz, una de sus mejores amigas. Se trataba de Bølge Shorewear, una firma de ropa de baño con la que demostró que era toda una apasionada de la industria textil. De hecho, como trabajo fin de grado, presentó una colección de bañadores de la marca a la que llamó Sanmi (el resultado de la unión de sus dos apellidos, Sánchez y Michel).

«Queremos dar la sensación de un estilo vintage para revivir la época dorada a través de nuestras prendas», explicaban las dos fundadoras por aquel entonces. Pero eso no es todo. Y es que este negocio también le permitió seguir los pasos de su madre y desarrollar sus dotes como modelo, ya que llegó a posar con algunas de las prendas de la firma para mostrar los resultados de su trabajo. Sin embargo, se desconoce en qué punto se encuentra esta tienda a día de hoy, ya que sus últimas publicaciones en las redes sociales son de 2024. No obstante, las recientes declaraciones de su padre, Alejandro Sanz, han destapado que actualmente Manuela también estaría probando suerte en el mundo de la música.