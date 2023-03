Anne Igartiburu y su debut colosal con un salto hacia la ópera en el Teatro Real

El mes de marzo ha llegado a la vida de Anne Igartiburu repleto de oportunidades. Y es que, pese a haber sido una de las figuras televisivas más destacadas de todos los tiempos, la presentadora ha optado por ampliar horizontes al subirse a los escenarios para cobrar un rol totalmente inesperado. Durante esta misma tarde ha tenido lugar el estreno de la ópera La Nariz, en la cual la vasca ha cobrado un papel fundamental con uno de sus colores insignia.

Ha sido en torno a las 19:30 horas de la tarde cuando la que fuera la maestra de ceremonias de las Campanadas de Televisión Española se ha desplazado hasta el Teatro Real para dar pistoletazo de salida a una nueva etapa con las energías muy recargadas de la que después se ha hecho eco en su cuenta de Instagram. Ataviada con un traje de dos piezas repleto de paillettes, en color rojo y detalles de plumas, Anne ha cogido el micrófono y ha dado pistoletazo de salida a una noche que probablemente pase a ser recordada tanto por todos los asistentes como por ella misma, que por un momento ha dejado a un lado su protagonismo frente a las cámaras para apostar por el calor del público en vivo y en directo.

Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los rostros conocidos que han aprovechado para desplazarse hasta el enclave mencionado y así brindar apoyo a la de Elorrio en esta nueva andadura, la cual probablemente venga cargada de éxitos. Este ha sido el caso de Cristina Cifuentes, que no ha tenido reparo en hablar frente a los reporteros de Gtres para desear la mayor de las suertes a Igartiburu al augurar que «Anne lo hará genial», habiendo tenido «mucha influencia en el mundo de la ópera por su ex marido», Pablo Heras-Casado, el cual es nada más y nada menos que director de orquesta, habiendo estado presente en actuaciones de música antigua hasta composiciones de vanguardia. Pero la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no era la única que se animaba a hablar sobre el importante papel que iba a llevar a cabo la vizcaína, que pasaba el testigo a Emiliano Suárez que también se animaba a opinar que «Anne lo hará genial en su cameo».

Por su parte, Carmen Lomana también se desplazaba hasta el Teatro Real para estar presente en un día tan importante dentro del mundo de la ópera con la incorporación de Anne Igartiburu. Sin embargo, prefería centrarse en temas personales a la hora de hablar con los periodistas sobre una bajada de ánimos, de la cual aseguraba estar totalmente recuperada al haberle durado únicamente «un día y medio», habiendo podido ya recuperar su vida habitual al salir de casa con total normalidad y enfrentarse a las preguntas de los comunicadores, las cuales en las últimas semanas no han sido muy de su agrado.