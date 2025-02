Descubierta la razón por la que David Rodríguez abandonará Canarias, donde reside Anabel Pantoja

Las últimas semanas no están siendo fáciles para Anabel Pantoja, quien está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tal y como informó el citado organismo en una nota de prensa que recogió LOOK hace unos días. La influencer vive en la isla desde que se enamoró de Omar Sánchez, un empresario con el que se terminó casando y separando poco tiempo después. Ahora está enamorada del padre de su hija, el fisioterapeuta David Rodríguez. No obstante, este último debe abandonar la residencia familiar y volver a Córdoba, donde tiene su trabajo.

Tal y como ha informado Arabella Otero, el novio de Anabel Pantoja dejará Canarias próximamente para regresar a Córdoba y retomar sus obligaciones profesionales porque se le ha acabado la baja por paternidad. Esto quiere decir que la sevillana se separará físicamente de él, algo que podría aumentar los rumores que hay sobre la pareja. Algunos presentadores como Gema López sostienen que la tensión se ha apoderado del ambiente desde que se ha iniciado la investigación. El entorno de Anabel no ve con buenos ojos al círculo de David, de ahí que haya ciertas fricciones.

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Telecinco)

No obstante, el programa ¡De Viernes! emitió unas imágenes que demuestran que la sobrina de Anabel Pantoja no tiene ningún problema sentimental, al menos a simple vista. Ha sido grabada en la playa mientras se bañaba con David. Eso sí, también estaban los padres de él y es cierto que la colaboradora apenas interactuó con ellos. Invirtió el tiempo en hacerse fotos, revisar su móvil y disfrutar de la orilla del mar en solitario.

La reportera Arabella Otero ha dado la última hora sobre el caso, asegurando que David «tiene que regresar al trabajo y va a poner rumbo a Córdoba en las próximas horas». Antes de este momento, Anabel Pantoja ha reunido a sus amigos en su casa, ubicada en Arguineguín, una localidad perteneciente al municipio de Mogán.

Anabel Pantoja y David Rodríguez en Canarias. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja reúne a sus amigos

Ya lo dijo Belén Esteban. Anabel Pantoja no está sola en Canarias. Allí tiene un grupo de amigos que nunca le han dejado sola, por eso no volvió a su Sevilla natal cuando se separó de Omar Sánchez, popularmente conocido como ‘El Negro’.

La influencer ha atravesado un momento muy complicado mientras su hija estaba ingresada en el Hospital Materno Infantil de Canarias, donde acudieron algunos familiares como Isabel Pantoja o Kiko Rivera. El problema es que su clan vive lejos de la isla, por eso es tan importante el papel que han jugado sus amistades.

Imagen publicada por Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Hace unas horas, poco después de conocerse que David Rodríguez debe regresar a Córdoba, Anabel ha compartido en su cuenta de Instagram una emotiva reunión que ha organizado en su casa. «En la sala de espera todos soñábamos con esto. Aquí faltan muchos más. Solo puedo daros las gracias», escribe mientras muestra a su grupo de amigos en la piscina de su domicilio.

Como vemos, la creadora de contenido está cumpliendo con su palabra. Delante de los micrófonos de la agencia Gtres comentó que quería retomar su vida, a pesar de que la investigación todavía seguía abierta. «Tengo que hacer vida, llevo una semana o 10 días sin salir. No me perjudiquéis en mi vida, muchas gracias. Voy a hacer mi vida si no os importa… Solo quiero daros las gracias, mi vida sigue. Quiero salir con mi hija que se calma paseando, tenéis que entender mi situación. Llevo unos días parada, quiero estar en mi pueblo tranquila».