David Bustamante se quita la camiseta y presume de cuerpo tras perder 20 kilos

David Bustamante se encuentra atravesando una época de cambios. Tras tomar la decisión de dejar de fumar, el cántabro se ha centrado en su salud y se ha tomado muy en serio su aspecto físico. Para ello, él mismo ha confesado que está siguiendo una estricta dieta alimentaria que, combinada con ejercicio físico, le ha hecho perder 20 kilos, aproximadamente. Unos resultados que no han hecho más que motivar al cantante hasta el punto que ha compartido con sus fans el progreso.

Este fin de semana, en medio de uno de sus entrenamientos, David ha colgado una fotografía en las historias temporales de Instagram en la que presume de abdominales marcados y definidos bíceps, tríceps y cuádriceps. El artista se encuentra en una especie de vestuario y, aunque el fondo está borroso, su musculatura está muy nítida. Frente al espejo, posa con las manos en la cintura, con el torso descubierto y un pantalón de chándal azul marino. Un estilismo deportivo que ha completado con una gorra caqui con un logo en la zona frontal y una cadena que cuelga de su cuello y llega a la altura del esternón. «Aún queda, pero orgulloso del trabajo realizado… Seguimos», ha escrito junto a la instantánea. Una frase que ha acompañado de un emoji que refleja una cara guiñando un ojo y la lengua fuera. Una expresión picaresca que deja entrever que Bustamante es consciente de su buen hacer, de lo que está suponiendo en su cuerpo su fuerza de voluntad y de lo que puede causar esta imagen entre sus seguidores.

La historia que ha colgado David Bustamante en Instagram. (Foto: Redes sociales)

A esto se le suma el buen momento profesional que atraviesa. El de San Vicente de la Barquera se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo álbum titulado Inédito. Esta obra es ya la número 11 del ex marido de Paula Echevarría, que celebra su éxito en el panorama musical mantenido a lo largo de los años por su constancia y talento.

El entrenamiento de David Bustamante

Gracias a sus redes sociales, hemos podido conocer un poco más sobre la rutina que sigue David Bustamante, que ha compartido con asiduidad sus jornadas de gimnasio —espacio que ha bautizado, con sorna, como su oficina— con sus más de millón y medio de internautas que componen su comunidad 2.0. Una de las claves de su nueva vida es la marcha en ayunas. Un hábito que ha adoptado en los últimos tiempos y que lleva a cabo entre las cinco y las seis de la mañana. «Eso para mí es lo que más grasa me elimina», ha asegurado. Una vez concluida la caminata y antes de romper el ayuno, Bustamante hace una hora de ejercicio funcional con un entrenador personal. Con él efectúa circuitos que incluyen dominadas, press, sentadillas o peso muerto y también HIT —High Intensity Interval Training o lo que es lo mismo, Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad— o deportes como el tenis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Bustamante (@davibusta)

A su disciplina en el centro deportivo, se le suma una dieta complementaria que se une en perfecta sintonía para obtener los resultados deseados. «Solo como proteínas, grasas saludables y verduras», ha revelado. Además, ha eliminado por completo el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas de su alimentación.