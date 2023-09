La muerte de María Teresa Campos este martes, a los 82 años de edad, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria por la que permanecía ingresada desde hacía varios días en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha dejado un sin fin de condolencias y muestras de cariño hacía sus familiares y amigos más allegados, y a la propia Teresa, en las redes sociales. Especialmente, por parte de rostros conocidos de la televisión y la crónica social de nuestro país.

Es el caso de Mercedes Milá. La mítica presentadora, que coincidió con María Teresa Campos en su etapa en TVE y en Telecinco, ha querido rendir un pequeño homenaje a la periodista en su perfil en Instagram, donde reúne a más de tres cientos mil seguidores; a la vez que dar un tirón de orejas al que fuera jefe de ambas en sus respectivas etapas en Mediaset, el consejero delegado Paolo Vasile, que fue relevado de su cargo en octubre del año pasado tras veinticuatro años al frente del grupo de comunicación. «María Teresa Campos se reía de su sombra. Acertaba en sus juicios. Que yo sepa, nunca se dejó atropellar», ha comenzado diciendo Mercedes.

Mercedes Milá en el plató de ‘Gran Hermano’, en Telecinco / Gtres

«Aprendió de las personas que aceptaron pasar por sus manos. Dio oportunidades a muchos compañeros cuando empezaban. La gente la quería, la respetaba. Incluso los que presenciaron sus cabreos históricos, la entendían. María Teresa Campos se ha llevado un cachito de todos nosotros en su alma. Ella tenía tanto en cuenta a la gente que siempre trabajó en su nombre. Cuando Paolo Vasile, que la valoraba tanto, le dijo que no podía seguir trabajando en televisión, que tenía que cuidarse y descansar, fue como si dictara su sentencia de muerte», continúa el escrito.

«Hablamos. Me dijo que estaba disgustada, que tenía cosas que contarme, que quería seguir. Eso fue lo que me dijo, pero no tuvimos oportunidad de compartir esas penas; porque fueron penas que le hicieron daño; todos lo sabéis. Hoy se ha ido para no volver. Nos faltará. Les faltará a Carmen y a Terelu, a su nieta Alejandra, a tantos que han estado pendientes de ella hasta el final. A todos vosotros os envío cariño y consuelo y un abrazo inmenso», concluye la presentadora.

María Teresa Campos y Paolo Vasile en los Premios Iris 2013 / Gtres

Pero ¿Por qué tirón de orejas? Pues bien. Son muchos quienes apuntan a que el deterioro cognitivo de María Teresa Campos se aceleró después de que ésta se retirara, no por voluntad propia, de los platós de televisión y dejara de estar vinculada, por tanto, al periodismo y la comunicación: sus grandes motores durante décadas. De hecho, en una de sus últimas entrevistas antes de alejarse del foco mediático, María Teresa habló sobre ello. «Sé que soy mayor, pero no sé por qué, no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí. Necesito trabajar porque este trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y así no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, pero eso me está haciendo mucho daño. Creo que no es justo que para la única que no haya sitio para ella sea yo», dijo.

«Habrá quien piense que yo quero un programa. Hablo de una colaboración. Algo que me haga sentir por la mañana, y además de desayunar, que me haga feliz. A mí lo que me gusta es hacer cosas. Aunque es verdad que no se puede tener cosas y a lo mejor yo he tenido ya demasiado», añadió.