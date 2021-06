Danna Paola, coqueteos, arrumacos y besos con Álex Hoyer

Danna Paola se ganó el respeto y prestigio de gran parte del público de nuestro país gracias a su interpretación de ‘Lucrecia’ en ‘Élite’, el gran éxito de Netflix que en tan solo unos días estrena nueva temporada. La mexicana no estará presente dentro del elenco de actores que protagonizan la cuarta entrega y junto a Ester Expósito conforman dos de las grandes bajas. En cambio, donde sí que ha estado la actriz es en Ibiza, dando rienda suelta a su amor.

La cantante es una enamorada más de la isla pitiusa, que desde finales del mes de mayo se empieza a llenar de rostros conocidos que buscan descanso y placer en sus cristalinas aguas y envidiable clima. A su lado, además de un buen puñado de amigos, ha estado el también artista Álex Hoyer. Juntos han protagonizado unas románticas fotografías que se suman a otras que ya les han hecho juntos meses atrás. Y es que fue en diciembre de 2020 cuando se les vio juntos por vez primera.

A bordo de un lujoso yate, la cantante y su pareja surcaron, el pasado 30 de mayo, las aguas cristalinas de la isla en compañía de amigos, con quienes se montaron su propia fiesta particular. Aunque se les vio muy a gusto con todos sus conocidos, con los que se realizaron varias fotografías en diferentes puntos de la isla, lo cierto es que los enamorados también pudieron tener su momento de intimidad. En la proa del barco, ambos extendieron sus toallas para tumbarse en ellas y protagonizar los momentos más románticos de la jornada, con besos, abrazos y grandes muestras de cariño. Amor veraniego en las calas de Ibiza.

Todo apunta a que la relación marcha viento en popa y que están en uno de sus momentos más dulces y pasionales, pero Danna Paola no está por la labor de que se reconozca a Álex Hoyer como su novio. Preguntada por esto recientemente, la actriz declaraba que «puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro… ¡No! (…) en el momento que me vean con un amigo y yo confirme algo, sí, pero yo tengo muchos ligues, amiga…», explicó en una entrevista con ‘Latinx Now’. Estas fotos de Danna no dejan lugar a dudas. Está enamorada y atravesando un gran momento de su vida. Anteriormente fue relacionada con el cantante Sebastián Yatra, exnovio de Tini Stoessel.

El crudo relato de Danna Paola

Al margen de estas dulces fotografías, Danna Paola fue noticia hace algunas semanas por recordar uno de los peores momentos de su vida, cuando fue drogada para intentar ser violada. Fue durante una cena con un amigo en Madrid, cuando conocieron a tres hombres latinos con no muy buenas intenciones: «De repente uno de ellos me dice: ‘¿este era tu vaso, no?’, y empecé a hablar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me mareé, me dio sueño y dije ‘me tengo que ir’. Estos chicos empezaron a querer sobrepasarse de la situación en el baño del restaurante».