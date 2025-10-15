Daniel Guzmán desvela cómo y dónde se enteró de la muerte de Verónica Echegui: "Estaba paralizado"

Fue el pasado 25 de agosto cuando la industria cinematográfica de nuestro país se vistió de luto tras conocerse la muerte de Verónica Echegui. La actriz falleció a los 42 años, víctima de un cáncer, en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y su pérdida dejó completamente consternados a sus fans y seres queridos. De hecho, dos meses después de esta triste noticia, todos ellos continúan enfrentándose a un difícil duelo causado por su ausencia.

Daniel Guzmán, uno de los actores más conocidos de España, mantenía una estrecha relación de amistad con la fallecida, y en sus recientes entrevistas, no ha dudado en recordarla. Con motivo de la promoción de su última película, La deuda, el intérprete ha visitado varios platós de televisión, y es precisamente desde allí donde ha confesado cómo se enteró del duro varapalo de la muerte de Echegui.

Daniel Guzmán en el plató de ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

«No tuve contacto con ella en los últimos meses porque se desencadenó todo muy rápido. La noticia de su muerte me pilló entrando en la sala de montaje de una proyección y alguien me dijo: Lo siento mucho. Yo no sabía a qué se refería, y fue entonces cuando me dijo: Ha fallecido tu amiga. Y cuando lo vi, me quedé paralizado, porque en los últimos meses no había hablado mucho con ella y no sabía mucho. Era una persona muy especial», confesaba en el programa Espejo Público.

A pesar de la tristeza y la impotencia que sentía tras la pronta pérdida de su amiga, Guzmán aseguraba a los telespectadores que intentaba tratar la muerte como parte de la vida, «pretendiendo transformarla en alegría». «Intento comprender que he sido un privilegiado por compartir la vida con gente que quiero, pero me duele no haber tenido más tiempo de haber disfrutado con ella», confesaba.

Por otro lado, hablando de su última película, Daniel Guzmán también confesaba que siempre había tenido en mente a Verónica Echegui como parte del elenco. A esta en un principio le entusiasmó la idea de poder participar pero, tan solo 4 meses antes de que comenzase el rodaje, se vio obligada a rechazar la oferta por sus problemas de salud. «Me dijo que no podía hacer la película por un problema físico y me pidió que no trascendiera. Yo le dije que no se preocupara, que no iba a decir nada», recordaba visiblemente emocionado, añadiendo que fue entonces cuando Verónica le comunicó que iba a parar de trabajar para centrarse en su recuperación.

Cabe destacar que Daniel Guzmán fue uno de los primeros rostros conocidos que se trasladaron hasta el tanatorio de La Paz de Madrid para despedirse de Echegui, y fue allí donde ya se mostró completamente roto. «Es muy complicado, porque era una persona muy especial. Muy auténtica. Yo creo que de su generación es la más talentosa. Y de verdad que tenía una personalidad única. Es un revés muy duro», decía por aquel entonces. Unas palabras que, junto a las últimas declaraciones mencionadas, dejan más que claro que el fallecimiento de la actriz ha sido un inesperado varapalo para el mencionado.