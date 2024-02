Cristina Cifuentes da un consejo a Alejandra Rubio para que no sufra por Carlo Costanzia

La relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha provocado reacciones de todo tipo y la última en pronunciarse al respecto ha sido Cristina Cifuentes. La ex Presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que le tiene “muchísimo cariño” a la hija de Terelu Campos, por eso le ha dado un consejo para que no sufra por su nuevo amor porque “a él se le ve muy ligón”.

Cristina Cifuentes ha asistido a uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Madrid y ha hablado de los temas del momento. Le han preguntado sobre Alejandra Rubio y no ha dudado en manifestar su opinión. Eso sí, insiste en que todavía es muy joven y cree que está en la edad de probar cosas nuevas, aunque le recomienda que vaya con pies de plomo.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia / GTRES

“A Alejandra le tengo muchísimo cariño, si fuera mi hija le diría que andara con cuidado. Yo lo que no quiero es que sufra. A él se le ve muy ligón”, ha empezado diciendo. Hay que recordar que muchos han acusado de Carlo de estar detrás de las fotografías que le han vinculado a Alejandra Rubio. Aparece mirando de reojo y le han señalado, asegurando que él era consciente de la presencia de los paparazzi.

Cifuentes no ha entrado ahí, pero le ha aconsejado a Alejandra Rubio que sea más precavida. Después ha defendido la postura que ha adoptado Terelu Campos. “A las madres nos da igual con quién están sus hijos, solo que sean felices”, ha comentado al respecto.

Cristina Cifuentes confiesa su simpatía hacia Alejandra Rubio

Cristina empezó a trabajar en televisión después de abandonar la política y ha ejercido de tertuliana en la misma cadena que Alejandra Rubio. Se conocen y Cifuentes insiste en que le tiene mucho aprecio, por eso le ha intentado proteger dándole un consejo sobre Carlo Costanzia.

Cristina Cifuentes en la Semana de la Moda de Madrid / GTRES

Mientras tanto, en Telecinco están especulando con todo lo que hay detrás del famoso reportaje. Las fotos fueron tomadas en un centro comercial y el paparazzi Sergio Garrido insiste en que, al menos uno de los dos, era consciente de que le estaban vigilando. Sin embargo, Alejandra ha dado la cara por Carlo, asegurando que ni él ni ella querían que su romance trascendiera a la luz pública.

Cristina Cifuentes también ha hablado de Almeida

Otro de los temas que ha hecho hablar a Cristina Cifuentes es la boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo. Se celebrará dentro de muy poco en una finca que pertenece a la familia de la novia, pero ¿quién asistirá? Cifuentes ha desvelado que ella no está entre la lista de invitados.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo / GTRES

“No voy a ir a la boda de Almeida. Con él tengo muy buena relación personal, pero tampoco para eso. Las bodas deben ser una cosa muy restringida, para familiares y amigos. En política el problema es que conoces a mucha gente. Me alegro mucho por él y además creo que hacen una pareja muy buena”.

La pasión de Cifuentes por la moda

Todas estas declaraciones las ha hecho durante un desfile que tuvo lugar el pasado sábado 17 de febrero. La ex Presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que sigue las últimas tendencias y también se ha atrevido a mencionar a sus diseñadores preferidos.

“Me gusta mucho Juan Duyos, Roberto Torretta, me gusta Hannibal Laguna, Odette y la ropa de Adolfo Dominguez, que es más asequible”. Y añade: “Yo siempre he apoyado la moda, cuando estaba en la administración lo he hecho. Aparte de eso, a mí la moda me gusta, me interesa y la sigo”.