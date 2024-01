Una conocida actriz de la serie ‘Los vigilantes de la playa’ anuncia que padece cáncer

Si hay una serie que ha marcado a toda una generación esa ha sido Los vigilantes de la playa. Sus capítulos fueron emitidos desde 1989 hasta 2001 y su gran elenco de actores siguen siendo recordados, a día de hoy, gracias a los personajes que dieron vida y que les empujaron, en la mayoría de los casos, hacia la ansiada fama de su trayectoria. Entre todos ellos, sin duda Nicole Eggert (que interpretaba a Summer Quinn en la historia) puede presumir actualmente de ser una de las intérpretes más recordadas de aquellos años, ya que fue considerada como una de las favoritas entre todos los fans de la trama.

Han pasado 30 años desde entonces y, por desgracia, hoy Nicole Eggert ha vuelto a acaparar la atención de los medios por una triste noticia que ha cambiado su vida personal por completo. Tal y como ella misma ha anunciado a través de una entrevista en un reconocido medio internacional, padece cáncer de mamá con carcinoma cribiforme en estadio 2. Según ha narrado, recibió el diagnóstico hace tan solo unas semanas, concretamente a principio del mes de diciembre de 2023.

Todo se remonta a octubre del pasado año, cuando la actriz empezó a notar un «dolor terrible» en su pecho izquierdo. En un principio pensó que estaría relacionado con la menopausia pero al ver que su peso comenzó a variar y que ella misma no se sentía bien, pidió una cita médica para realizarse una revisión: «Me dolía y palpitaba. Tuve que esperar hasta finales de noviembre para revisarlo», explicaba para la revista People. Ahí comenzó la pesadilla. Tras someterse a tres biopsias, una mamografía y otro tipo de pruebas, el diagnóstico fue claro para los médicos: «Ha sido muy difícil para mí. Lo siento», señalaba en las páginas del medio citado.

«Me produce pánico, porque cada segundo que pasa lo siento dentro de mí, creciendo. Solo quiero que me lo saquen», confesaba. Al mismo tiempo, señalaba que quería luchar contra esta enfermedad pero que, para ello, primero tiene que decidir si opta por un tratamiento previo o si, por el contrario, es posible una cirugía de inmediato.

La actriz Nicole Eggert con sus hijas/ Instagram

Tras salir a la luz su entrevista, Nicole Eggert ha publicado en su perfil oficial de Instagram la ayuda que le ha proporcionado Mindy Molinary, una íntima amiga de su círculo más allegado. Lo ha hecho a través de una campaña bajo el nombre GoFundMe. El objetivo de este movimiento es recaudar los fondos necesarios para costear los caros tratamientos que necesita, ya que no tiene una familia en la que apoyarse ni económica ni psicológicamente.

No obstante, sus dos hijas son sus pilares fundamentales y tiene claro que conforman el motivo principal por el que quiere mantener esa actitud positiva ante la grave enfermedad que padece: «Dilyn es adulta, pero tengo una hija de 12 años que sólo depende de mí. No tengo familia. No tengo nada. Y me di cuenta inmediatamente de que no puedo sucumbir ante esto. Tengo que pasar por ello, tengo que vencerlo. Ella me necesita más que a nadie en el mundo», sentenciaba.