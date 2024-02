El comentado lapsus de Joe Biden con Rania de Jordania

Joe Biden ha protagonizado esta misma semana un momento que no ha tardado en hacerse viral. El último viaje de Abdalá y Rania de Jordania está se ha convertido en uno de los temas de las tertulias de las mesas de actualidad de la crónica social. Los reyes hachemitas han viajado a Washington y allí se han reunido en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos y su esposa, la primera dama Jill Biden. Asimismo, también ha estado presente el hijo mayor de los monarcas, el príncipe heredero Hussein, que continúa preparándose para su futuro en el trono.

Rania de Jordania hablando con Joe Biden / Gtres

Uno de los asuntos que han tratado en el marco de este encuentro institucional ha sido la guerra de Israel y Gaza. Cabe destacar que, los reyes de Jordania se encuentran en Estados Unidos para conmemorar los 75 años de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Jordania, y para promover un alto el fuego en Gaza. Llegados a este punto, es necesario mencionar que Jordania comparte frontera con Israel. La realeza no suele intervenir en asuntos políticos, pero los monarcas hachemitas han estado tivos en este asunto mostrando su apoyo a la población palestina, especialmente Rania, que no ha dejado de trabajar con diversas organizaciones de ayuda humanitaria.

Una vez hecha la fotografía de rigor, hubo un encuentro más privado seguido de una rueda de prensa con los dos jefes de Estado. Fue, precisamente, en el marco de esta situación cuando Joe Biden tuvo un despiste del que todos hablan porque confundió a Rania con la cantante Rihanna. «Bienvenida, Reina Rihanna», dijo.

NEW: Joe Biden’s ‘press conference’ with the King of Jordan Abdullah II turns into a mess as Biden mumbles and eventually gets ‘lost’ behind the king.

Democrats think this man has 5 more years in him, folks.

The incident comes simultaneously as the White House confirmed that… pic.twitter.com/kV7UkatCuX

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 12, 2024