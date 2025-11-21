Chelo García Cortés desmiente su propia muerte: "Basta ya de mentiras"

Chelo García Cortés -al igual que le ocurrió a Miguel Bosé en los años noventa-, ha tenido que desmentir su muerte. La periodista ha acudido a un plató de televisión para dar un paso al frente tras un mensaje que Marta Roca, su pareja, ha recibido por parte de Tita Cervera en la que le daba el pésame por el supuesto fallecimiento de la comunicadora.

Chelo García Cortés, tajante con la noticia de su muerte

Este pasado jueves 20 de noviembre, la tertuliana ha acudido al plató de 2CAT L’altaveu donde tiene su propia sección para desmentir el bulo que circulaba sobre su muerte.

Chelo García-Cortés en el ‘Deluxe’. (Foto: Telecinco)

«Estaba feliz y encantada de la vida. Y sigo estando feliz. Mira, estoy viva», ha comenzado diciendo ante la pregunta de Danae Boronat cuando le ha preguntado cómo se encontraba. Una respuesta que ha sorprendido a la presentadora -sobre todo por el matiz de que seguía viva-. Ha sido entonces cuando la ex amiga de Isabel Pantoja ha explicado que, durante días, ha circulado la noticia de su fallecimiento.

«Lo que pasa que yo me había callado porque hay noticias en las redes a las que no doy crédito, pero hoy nuestra compañera Nausicaa, que ha estado con la baronesa Thyssen, me ha mandado un mensaje de su parte. Me ha mandado un audio porque parece ser que alguien le ha dicho que yo estoy muerta», ha comentado la ex colaboradora de La Familia de la Tele.

Chelo García-Cortés en el plató de ‘Supervivientes’, el programa en el que concursó. (Foto: Gtres)

Fiel a su sentido del humor, Chelo ha reiterado que «está viva»: «¡Estoy viva! Estoy viva, Vivo. Entonces, cuando Nausicaa me ha mandado el audio de la baronesa Thyssen, le he dado importancia a las falsas noticias de internet. No se puede seguir de esta manera».

Además, la tertuliana ha añadido que esta noticia ha llegado tan lejos que incluso su novia ha recibido las condolencias por parte de Cervera: «La baronesa le ha mandado un mensaje muy cariñoso a Marta, mi pareja, diciéndole que sentía mucho lo de Chelo». «No, Tita, estoy viva. Pero gracias por ese mensaje tan cariñoso, pero que sepas que mi sangre sigue estando aquí», ha reiterado.

Chelo García Cortés en la boda de Kiko Matamoros y Marta López. (Foto: Gtres)

Por su parte, la ex compañera de Belén Esteban o Kiko Matamoros ha deslizado que es muy grave que salgan a la luz ciertas noticias que no están contrastadas. «Basta ya de mentiras y de falsas noticias. Quería denunciarlo por esto», ha añadido. Quizás, la ausencia de Chelo en la parrilla de la televisión haya sido el detonante de esta información, con la que se ha mostrado muy molesta: «Creo que las personas tenemos derecho a hacer nuestras cosas, pero ya matar a alguien que está vivo, no». Además, ha advertido que está segura que todavía le queda mucho tiempo -y mucha guerra- antes de morir: «Estoy viva y, además, os voy a dar mucha guerra».