Cecilia Gómez acaba de pasar una de las etapas más complicadas de su vida. La bailaora, uno de los rostros más conocidos del panorama artístico español, ha estado un tiempo alejada de los escenarios, pero no ha sido por voluntad propia, sino por una lesión de cervicales por la que tuvo que hacer un parón. Ahora, Cecilia Gómez se ha sincerado sobre cómo ha vivido estos últimos cuatro años y ha reconocido que no ha sido fácil para ella, de hecho, a pesar de que ha recuperado la sonrisa, hubo un momento en el que llegó a pensar en dejarlo todo, por lo que pide perdón al universo.

Fue hace cuatro años cuando, a raíz de una lesión en las cervicales, a la bailaora le tuvieron que poner una prótesis. Esto coincidió en el tiempo con la muerte de su padre y el confinamiento y, aunque después empezó a preparar un espectáculo, se dio cuenta de que no podía moverse. A consecuencia de toda esta situación, tuvo que entrar en la Unidad del Dolor porque, además de la parte física, también tenía mucho dolor emocional.

Cecilia Gómez, posando en un acto. / Gtres

Cecilia Gómez ha reconocido que, para ella, todo este proceso ha sido como un duelo, porque ha tenido que despedirse de una parte de ella: «No soy la persona que era antes», ha dicho la artista, en unas declaraciones a la revista Semana, en las que ha comentado que hay muchas cosas en las que no se reconoce.

Empatía y salud mental

La bailaora ha dicho que, a pesar de que ahora se habla mucho de la salud mental y de la empatía, ella considera que no es tanto así: «Te puedo decir que no es verdad, porque le dices a la gente que estás en la oscuridad y expresas que no quieres estar aquí, y esa gente da un paso atrás», ha declarado. Cecilia se ha mostrado muy crítica con esta cuestión: «El que quiere ayudarte no sabe, y otros que pueden, no quieren. Sobre todo, hay miedo. Yo no quería estar en este mundo, porque creía que mi motivo en la vida era bailar», ha sentenciado.

Cecilia ha reconoció que no va a terapia porque no encontraban la forma de ayudarla, sin embargo, poco a poco, ha ido aprendiendo a vivir. De hecho, según ella misma ha explicado, después de autocastigarse, ahora lo único que pide es perdón al universo por haberse querido ir.

La nueva Cecilia Gómez

En estos momentos, Cecilia Gómez está en una etapa más tranquila y positiva. «Ahora quiero dirigir coreografías, porque, para mí, es inviable meterme en un personaje y hacer un espectáculo de hora y media», ha dicho la artista, que ha interpretado, entre otras, a Cayetana de Alba o a Chavela Vargas.

En esta nueva etapa, aunque no puede hacer las mismas cosas que antes, no le importaría reinventarse y probar como actriz: «Me siguen llamando para bailar y me cuesta decir que no», ha asegurado Cecilia Gómez que mantiene que, a pesar de las luces de esta profesión, es un trabajo en el que se gastan muchas fuerzas y que pasa mucha factura a nivel físico.