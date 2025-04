Cayetana Guillén Cuervo ha reaparecido tras la polémica con Amaia Montero. La actriz desveló que, en una conversación telefónica hace tiempo, Montero le confirmó su regreso a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez. Unas palabras que hicieron saltar las alarmas ya que, a pesar de los rumores, no ha habido hasta la fecha una confirmación oficial por parte del antiguo grupo.

Tras ello, Amaia decidió dejar de seguir en redes a Cayetana, una prueba que demuestra que su amistad está en tensión. Fue por ello que la hija de Gemma Cuervo emitió un comunicado para pedirle perdón a su amiga por desvelar su secreto mejor guardado.

Ahora, Cayetana ha reaparecido para volver a entonar el mea culpa a Montero. «No quisiera hablar más de esto, se ha hecho mucha bola y solo puedo decir que estaba en una cena de los nominados de los Talía haciendo muchas entrevistas y en medio de todo ello, una periodista me confirmó la noticia y yo desde la inocencia y el respeto… Pido disculpas de nuevo, pedirle perdón mil veces. Fue desde la inocencia y la emoción. Pero no voy a hablar más. Lo agradezco, pero no voy a hablar más, solo quiero pedir perdón y disculpas mil veces. Lo siento en el alma. Siento si la he hecho daño en algún momento», ha zanjado.

Cronología de la polémica entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo

El pasado 21 de abril, Cayetana Guillén Cuervo confirmó un secreto a voces: el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Fue en la alfombra roja de la cena de nominados de los premios Talía donde la actriz, con inocencia, destapó su conversación con la intérprete de Darte Mi Vida, en la que la artista le desveló su vuelta con sus ex compañeros de grupo sin saber que no era una noticia confirmada aún. «Yo lo sé desde hace mucho. No dije nada en casa, ella me pidió que, por favor, no se lo dijera a nadie. Ella está muy bien y muy ilusionada, lo van a petar», dijo.

Tras ello, la reacción de Montero fue dejarla de seguir en redes sociales, una prueba que demuestra a día de hoy que su amistad se ha enfriado. Fue por ello que Cayetana decidió mandar un comunicado para pedirle perdón a su amiga por contarle a la prensa su secreto mejor guardado.

Comunicado de Cayetana Guillén. (Foto: Redes sociales)

«Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención», comenzó diciendo a través de unas líneas en redes sociales.

«Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: «Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a la Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia». Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo», y concluye diciendo: «Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón», sentenció.