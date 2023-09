Las hijas de María Teresa Campos, Carmen Borrego y Terelu Campos, se convirtieron ayer en protagonistas indiscutibles de la crónica social (y casi política) de nuestro país, más allá del funeral homenaje en honor a la veterana presentadora que organizaron en Madrid. Concretamente, en la parroquia Santa María de Caná, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que, eclesiásticamente, pertenece a la vicaría VII de la archidiócesis de la capital.

Las televisivas fueron captadas horas antes de la ceremonia en las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, que acoge la sede de la Presidencia del Gobierno de España y es la residencia oficial del presidente del Gobierno español y su familia. Allí, Terelu y Carmen se reunieron, por tanto, con Pedro Sánchez, en la más estricta intimidad. «Han sido inmortalizadas por las cámaras de Semana mientras se dirigían a La Moncloa. Ataviadas de riguroso negro, y con la dos de traje pantalón, han procurado pasar desapercibidas nada más bajarse del vehículo que las ha dirigido a donde vive el jefe de gobierno», señaló la revista Semana, autora de dichas fotografías. Pero, ¿Cuál fue el motivo de su visita?

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Ha sido en la tarde de este miércoles cuando, Carmen Borrego, que ha acudido a su puesto habitual de colaboradora en Así es la vida, el espacio que conduce Sandra Barneda en Telecinco, ha despejado todas las dudas acerca de esto mismo y de su encuentro con Sánchez. Según la ex colaboradora de Sálvame, las hermanas querían compartir con el presidente una foto que María Teresa Campos se hizo con él varios años atrás, y de la que la periodista presumía orgullosa aún en vida. «Pedro Sánchez vino al tanatorio y estuvimos hablando de mi madre. Le comenté que mi madre siempre enseñaba con mucho orgullo la foto que tenía con él, de cuando le entrevistó en Qué tiempo tan feliz», ha comenzado diciendo Carmen.

«Me dijo, ‘Yo la quiero para mí. Venid a Moncloa un día a tomaros un café’ y así fue. Nos llamó justo el día que estábamos en Málaga por el funeral de mi madre y no pudimos verle. Y esta vez ha coincidido con el funeral que hemos tenido en Madrid. Pero, claro, no le íbamos a decir que no al presidente de este país otra vez. Creo que no todo el mundo tiene la suerte de que te reciba el presidente de tu país y te hable con tanto cariño de tu madre como él lo hizo de la nuestra. Estuvo inmenso con nosotras; inmenso con mi madre», ha añadido.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Pedro Sánchez fue uno de los altos cargo de la política en nuestro país que primero mostró su apoyo a la familia Campos tras el fallecimiento de la que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz, el pasado 5 de septiembre, a los 82 años de edad, en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Diaz, donde ingresó varios días antes aquejada de una insuficiencia respiratoria aguda. «Nos deja María Teresa Campos, una de las más grandes comunicadoras de nuestro país», escribió Sánchez en su cuenta de X (antes Twitter). «Toda una vida dedicada a la televisión y a la radio. Pionera. Fue la ‘reina de las mañanas’, voz y compañía habitual en nuestras casas. Mi cariño a su familia y amigos», concluyó su publicación.