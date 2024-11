Carmen Alcayde atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la desaparición de un familiar cercano a consecuencia de la devastación provocada por el fenómeno climático conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que ha dejado severas inundaciones y cuantiosos daños materiales en diversas zonas del país, además de más de un centenar de fallecidos en la Comunidad Valenciana Castilla-La Mancha y en Andalucía. Ha sido ella misma quien ha comunicado la triste noticia a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de 300 mil seguidores, con un mensaje de ayuda y la fotografía del familiar en cuestión.

«Si alguien sabe algo por favor que me escriba. Estamos desolados como tantas otras familias», ha comenzado diciendo Carmen Alcayde para, inmediatamente después, hacer un llamado urgente para obtener ayuda sobre la desaparición de su familiar, que responde al nombre de Miguel Burdeos. «El hermano de mi tía está entre los desaparecidos. Estaba almorzando en Chiva y su coche está localizado por el barranco de Chiva», ha añadido. Con esta declaración, Alcayde ha confirmado que, aunque el vehículo del desaparecido ha sido hallado, todavía no se tienen noticias ni rastro de él.

Stories de Instagram de Carmen Alcayde. (Foto: RRSS)

La situación de Carmen Alcayde, que está volcada además en compartir información de todo tipo para ayudar a los afectados por la catástrofe, ha resonado entre sus seguidores y otros rostros de la crónica social de nuestro país, quienes no han dudado en mostrarle su apoyo en el universo 2.0.

Carmen Alcayde es valenciana, comunidad autónoma en la que inundaciones repentinas han hecho mayores estragos; y de ahí que tenga muchos familiares y amigos en dicha comunidad autónoma. Sin embargo, la ex colaboradora de Sálvame se encuentra en estos momentos en Madrid «atada de pies y manos», en sus propias palabras. «Me vine a Madrid a trabajar en uno de los últimos AVES. Estoy deseando volver con los míos y echar una mano en lo que pueda. Me siento impotente desde aquí, pero todavía no puedo volver hasta que nos digan que podemos volver por carretera», ha contado televisiva.

Stories de Instagram de Carmen Alcayde. (Foto: RRSS)

Carmen Alcayde no es la única: otros rostros conocidos afectado por la DANA