Carla Vigo y Álvaro Uceda: ¿reconciliación a la vista?

Carla Vigo quiere demostrarle al mundo que las segundas partes sí que pueden ser buenas. Solo se tienen que dar los condicionantes necesarios para que eso suceda y limar asperezas. Es decir, solucionar esos problemas que un día surgieron y dieron al traste con una relación para erradicarlos y que nunca se vuelvan a reproducir. Si algo es el amor es imprevisible. Lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro . El caprichoso destino es así.

Ese toque de azar es el que ha motivado que la sobrina de la Reina Letizia haya decidido volver con su exnovio, Álvaro Uceda. Su relación sentimental se fue al traste en octubre del año pasado. Habían pasado juntos un bonito cuento de hadas cuyo cénit fue el marcharse a vivir juntos a un piso de Madrid.

Carla Vigo y Álvaro Uceda /Redes

¿Qué paso entre ellos? Siempre se deslizó desde el entorno de la joven que una fortísima discusión había sido el detonante. El conflicto se desató el 12 de octubre del 2022. Carla quería celebrar por todo lo alto su cumpleaños -13 octubre- invitando a sus amigos a una discoteca o local de moda de Madrid. Esto acarreaba una serie de gastos que comprometían la poco boyante economía de Vigo.

Su novio le reprochó que no le parecía buena idea hacer algo de tanta enjundia, ya que la situación financiera de la pareja no era la mejor. Además, eso les haría colocarse en el foco mediático. Intentó convencerla de hacer algo más humilde, según informó Semana. A Carla Vigo no le gustó el comportamiento de su pareja y decidió romper con ella pocos días después.

Álvaro, el mejor apoyo de Carla Vigo

Aun no ha pasado un año de esta ruptura, pero Carla Vigo y Álvaro Uceda parecen haber acercado posturas, hasta el punto de que habrían decidido volver a retomar su relación sentimental. Así lo asegura una información publicada por La Razón. En ella se asegura que el joven llamó por teléfono a la nieta de Paloma Rocasolano para interesarse por su estado de salud, después de su reciente ingreso en el Hospital de La Paz de Madrid. La charla fue tan bien que decidieron quedar para verse esa misma tarde, prolongando sus citas días después.

Por el momento, Carla Vigo no ha confirmado ni desmentido nada en su cuenta de Instagram, donde en ocasiones se pronuncia sobre distintos temas que atañen a su vida personal. En estos momentos está atravesando un momento valle de su vida, debido a los trastornos alimentarios que sufre.

Fue ella misma quien le contó a sus seguidores cómo fue diagnostica de TCA: «Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo», relataba en su cuenta de Instagram. Un tormento que empezó demasiado pronto, cuando tan solo era una niña. Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra (…) Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores»