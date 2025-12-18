Carla Goyanes ha reaparecido este miércoles en un acto público muy significativo: el estreno del espectáculo PrisionIA, una cita cultural que ha servido también como escenario para volver a verla tras meses especialmente duros en el plano personal. Su presencia, serena y cercana, ha llamado la atención no solo por tratarse de una de sus primeras apariciones públicas recientes, sino por el momento vital en el que se produce, cuando la familia y la reconstrucción emocional ocupan un lugar central en su vida.

A las puertas de la Navidad, Carla se ha mostrado especialmente reflexiva y consciente de la importancia de esta etapa del año. «Soy súper navideña», ha confesado, explicando que para ella estas fechas son, más que nunca, «el momento de los hijos». Según ha relatado, vivir la Navidad intensamente con ellos se ha convertido en una prioridad absoluta: «Hay que intensificarlo y vivirlo con ellos al cien por cien. Nos unimos la familia más que nunca». Unas palabras que resumen bien el espíritu con el que afronta unas fiestas que, reconoce, también tienen un componente inevitable de nostalgia. «Es un poco triste por otro lado», admite, aunque subraya el valor de querer estar juntos y apoyarse mutuamente.

Esta reaparición llega después de un año profundamente marcado por el duelo. En agosto de 2025 se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes, y de su hermana mayor, Caritina, apenas tres semanas después. Dos pérdidas devastadoras que sacudieron a toda la familia y que Carla ha afrontado refugiándose en los suyos: su madre, Cari Lapique; su marido, Jorge Benguría; sus hijos y su entorno más cercano. «La familia ha sido el refugio», ha demostrado una y otra vez, tanto en su vida cotidiana como a través de pequeños gestos compartidos en redes sociales.

Durante el verano, Carla y Cari optaron por pasar tiempo juntas, rodeadas de hijos, nietos y amigos, en un intento consciente de transformar el dolor en unión. No fueron simples vacaciones, sino un espacio para acompañarse y reconstruirse emocionalmente tras un golpe que llegó por partida doble y de forma inesperada. Esa misma actitud fue la que llevó a Carla a impulsar el Memorial Carlos Goyanes, un torneo de pádel celebrado en agosto en San Pedro de Alcántara, con el que quiso rendir homenaje a su padre y mantener vivo su legado. «No quiero que nadie te olvide», escribió entonces, dejando claro que recordar también puede ser una forma de sanar.

En este contexto, su presencia en el estreno de PrisionIA adquiere un valor simbólico: el de una mujer que, sin ocultar la herida, vuelve poco a poco a la vida social y cultural, con los pies en la tierra y la mirada puesta en lo verdaderamente importante. Preguntada por sus deseos de cara al futuro, Carla lo tiene claro: «Al 2026 le pido salud, que siga habiendo mucho trabajo y que vaya todo bien». Un deseo sencillo, pero cargado de sentido tras un año en el que la fragilidad de la vida se ha hecho especialmente presente.

También ha querido destacar quién ha sido su gran apoyo durante 2025. Sin dudarlo, ha señalado a su marido: «Ha sido un gran apoyo en todo momento y es la persona más importante». Aun así, Carla ha querido ampliar ese reconocimiento y no dejar fuera a nadie esencial en su vida: «No quiero olvidarme de mi madre, de mis hijos ni de mis sobrinos». Una declaración que resume el lugar que ocupa hoy la familia en su escala de valores.