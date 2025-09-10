Richard Gere y Alejandra Silva se han comprado una casa en Oleiros -un pueblo de 38.000 habitantes donde tienen casas de lujo Sandra Ortega, segunda accionista de Inditex, y Pablo Isla, ex presidente de este conglomerado textil- por diez millones de euros. El matrimonio ha adquirido esta propiedad ubicada en los acantilados de la playa de Bastiaguiero, a escasos kilómetros de La Coruña, y cuya localización tiene un trasfondo más allá del vínculo familiar de la mujer del actor con esta tierra. El protagonista de Pretty Woman, declarado social demócrata, budista y comprometido con la defensa del medioambiente o los derechos humanos, ha pagado una cuantiosa cantidad de dinero en este municipio que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es «muy verde y muy comunista».

El trasfondo de su compra en Oleiros

Parte de la familia de Alejandra Silva es de Galicia. De hecho, la mujer del intérprete americano es de La Coruña, donde vivió durante sus primeros años de vida. Su conexión con esta tierra comenzó gracias a su bisabuelo, Rosendo, que compró una casa en los acantilados de la playa de Bastiaguiero, donde precisamente ahora los Gere han comprado esta propiedad.

Además del vínculo emocional con este municipio, lo cierto es que el actor estadounidense casa con los valores socialdemócratas que promulgan en esta localidad, como la importancia de la protección de la vegetación.

Tal y como ha adelantado Semana, la mansión -construida en los años viente- del matrimonio tiene un total de diez habitaciones con unas vistas de ensueño a la playa.

Este es sin duda un gran paso para Richard y Alejandra, así como un sueño cumplido en su vida en España, ya que supone que, al menos, junto a sus hijos, pasarán los veranos en Galicia, tal y como Silva hacía en su niñez.

Por qué es verde y por qué es comunista

Según reza la web del mencionado Ministerio, Oleiros es «un paraíso verde y de simbología comunista en Galicia». Una prueba que da cuenta que la política y la economía, en ocasiones, no van de la mano pues son muchas las personas de alto poder adquisitivo -mayoritariamente declaradas capitalistas- las que compran sus viviendas de lujo en esta ubicación que se define como «castrista» y defensor de la revolución comunista de Cuba. De hecho, es habitual que se rinda homenajes en esta localización gallega a figuras de la talla del «guerrillero y controvertido» Che Guevara -homenajeado con un impresionante monumento próximo a la nueva casa de Richard Gere, a pesar de que el matrimonio trató de abolirla sin éxito- Simón Bolivar o a Fidel Castro -que tiene un parque con su nombre-.

Además de considerarse un lugar «muy comunista», -aunque acoge a algunos de los hombres y mujeres más ricos del mundo (de hecho, es uno de los municipios con mayor renta per cápita de Galicia)- también se define como una ubicación «muy verde» ya que protegen mucho el medio ambiente, tal y como describe el Ministerio de Inclusión, así como su vegetación ya que «presenta una gran riqueza paisajística y hermosas playas de arena blanca».