Vanesa Martín ha desvelado por fin que la canción de La Huella, es una de las favoritas de Eva González, ya que considera que la modelo se siente muy identificada con su letra. Fue en el podcast Poco se habla donde la artista dijo que una de sus mejores amigas, de las que solo dio las iniciales de la misma, escuchó en bucle esa canción en uno de los peores momentos de su vida -concretamente en el 2020-.

Días después de que la intérprete de Complicidad diera pistas de la amiga a la que se refería, finalmente ha dicho en La Revuelta que se refería a Eva González, que probablemente sea la persona que más veces ha escuchado esta canción y con la que se siente identificada. «Mis amigas me temen, porque cuento sus historias. Lo voy contar porque no se enfada porque el otro día le dije tú no te enfadas si yo cuento esto. Le digo no te vayas a poner en los conciertos muy cantosa que la gente se va a dar cuenta que es para ti. En Sancti Petri la veo en primera fila cuando suena la canción dándolo todo», le confesó a David Broncano.

Concretamente, esta canción vio la luz en el año 2020, poco tiempo antes de que Eva González y Cayetano Rivera pusieran fin a su relación. Pero, ¿con qué parte de la letra se siente identificada la modelo andaluza?

La intrahistoria de La Huella en la vida de Eva González

«Reordenando todos los momentos; Duele cada vez que decidimos dónde queda todo; Me dan ganas de salir corriendo sin parar; Un amor que en un solo segundo ha llegado a la recta final; Es tu olor y a veces la costumbre lo que a ratos a veces me confunde; Y vienes a decirme que nada ha pasado, que está todo igual, y yo te miro como una extraña que no sabe quién va», reza la letra. ¿Puede ser que a través de esta canción cuente parte de su historia de desamor?

Sobre el significado de esta canción, Vanesa Martín habló en Cadena 100 en el 2020. «Es una de las más importantes del disco por los comentarios de las personas que ya han escuchado el disco. Quizás sea la canción que en producción es una de las más sencillas, pero es que tiene un ritmo muy especial. La historia es una historia camaleónica y que podemos hacer nuestra independientemente de lo que cada uno haya vivido a nivel personal. Es una canción que creo que va a ser muy importante en mi vida y que te invita a cuestionarte», dijo.

Ahora, cuatro años después, la cantante ha desvelado la intrahistoria de esta letra en la vida de Eva González, que siempre se pone en primera fila en sus conciertos para no perderse ninguno de sus acordes.