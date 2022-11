La afición de la Reina Letizia por practicar deporte y por la alimentación sana es de sobra conocida. No son pocas las ocasiones en las que el físico de la esposa del Rey Felipe llama la atención, por sus torneados brazos, su esculpida espalda o incluso sus abdominales que, alguna vez hemos podido intuir gracias a atrevidos vestidos cut out. Se sabe que la Reina cuida al máximo su dieta y que practica diferentes tipos de ejercicios, incluida la escalada, ya que tiene un rocódromo en el recinto del Palacio de la Zarzuela.

Aunque estas son cosas que la mayoría de la población conoce, lo cierto es que, en ocasiones se desvelan anécdotas y curiosidades sobre la vida de la Reina. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en el plató de El Hormiguero, que ha visitado la cantante Ana Fernández Villaverde, más conocida como La Bien Querida.

Es la segunda vez que la artista acude al programa presentado por Pablo Motos, con el que se la ha podido ver muy cómoda. Tanto es así que no ha dudado en arrancarse a bailar una bachata con el valenciano. La cantante ha confesado que es una mujer muy deportista y que, además de dar muchas clases en el gimnasio, también tiene tiempo para dedicarse al baile.

La visita de la artista al plató de Antena 3 se ha debido a la presentación de su último trabajo discográfico, Paprika. Un álbum que ya está a la venta en diferentes formatos y que mezcla raíces pop contemporáneas con sonidos caribeños y latinos. Además de hablar de este nuevo disco, la cantante aprovechó para revelar una anécdota curiosa que comparte con la Reina Letizia, a la que conoce.

«¿Es verdad que eres amiga de la Reina Letizia?», le ha preguntado Pablo Motos. «Bueno, amiga no, la he conocido en dos actos y ya la gente va diciendo como que nos escribimos», ha contado la artista, que ha comentado cómo conoció a doña Letizia. «Fue en un acto en el que se premiaba la sostenibilidad. Yo había llevados mis vinilos, porque yo sabía que a la Reina le gusta mucho la música indie. Le quería dar los vinilos a un guardaespaldas y me dijo:’¿No prefieres dárselos tú misma? Vamos a ponernos por aquí, para que nos vea, y a lo mejor se acerca’», ha relatado la cantante.

Según le ha explicado a Pablo Motos, La artista pudo mantener una una conversación muy agradable con la Reina, y asegura que es muy simpática. «Conocía mi música. Estuvimos hablando bastante tiempo, porque a ella le gusta mucho el deporte como a mí. Es muy simpática y muy graciosa. Ella misma se reía diciéndome: ‘¿Te imaginas que aparezco en tu gimnasio con ropa de deporte?’», ha asegurado la cantante. Una prueba de la actitud cercana de la esposa de Felipe VI.