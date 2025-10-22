Esta noche, El Hormiguero recibirá a dos de los rostros más destacados del panorama audiovisual español: Blanca Suárez y Manu Ríos, quienes acudirán al programa para promocionar la segunda temporada de Respira, la serie de Netflix que estrenará su nuevo ciclo el próximo 31 de octubre. La ficción, que combina drama y suspense, retrata la intensa vida de los trabajadores del hospital Joaquín Sorolla de Valencia, donde el día a día está marcado por la presión asistencial, los conflictos internos y las decisiones éticamente complejas que enfrentan sus profesionales.

Blanca Suárez, madrileña de 36 años, es uno de los nombres más consolidados del cine y la televisión española. Su carrera despegó con la icónica serie El internado (2007-2010), donde interpretó a Julia Medina, y continuó con papeles destacados en El barco (2011-2013). Su talento no pasó desapercibido para la gran pantalla: trabajó con directores de renombre como Pedro Almodóvar en La piel que habito (2011), Álex de la Iglesia o José Luis Cuerda, y fue nominada a los Premios Goya como Mejor Actriz Revelación. A lo largo de su trayectoria, Blanca ha sabido combinar su faceta interpretativa con una presencia mediática discreta, manteniendo su vida privada lejos del foco mientras sigue conquistando a públicos de distintas generaciones. En Respira, su personaje Jésica deberá lidiar con dilemas profesionales y emocionales, mostrando una faceta más madura y compleja de su registro interpretativo.

Por su parte, Manu Ríos, de 25 años, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas más versátiles del entretenimiento español. Originario de Calzada de Calatrava, Ciudad Real, Manu comenzó su trayectoria artística desde muy pequeño, subiendo covers musicales a YouTube y participando en programas televisivos como Cántame cómo pasó. Además, fue parte de la nueva versión del grupo infantil Parchís y se proclamó campeón de España de hip-hop con el grupo Sweet Babies. Su papel en la exitosa serie de Netflix Élite como Patrick Blanco le catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha participado en proyectos como La Edad de la Ira (Atresplayer Premium) y la película Extraña forma de vida, dirigida por Pedro Almodóvar, consolidándose como actor, cantante y modelo. Su polivalencia le ha convertido también en uno de los influencers más seguidos del país, con más de 11 millones de seguidores en Instagram, y un rostro habitual en alfombras rojas internacionales como la Met Gala.

La visita de ambos al programa de Pablo Motos no solo servirá para hablar de la serie: se espera un ambiente distendido, lleno de humor y complicidad, donde los invitados compartirán anécdotas del rodaje, detalles de sus personajes y, sin duda, momentos únicos que la audiencia podrá disfrutar en directo. Para Blanca Suárez, que combina la promoción de Respira con su participación en la película La huella del mal, será una oportunidad de acercarse al público y mostrar su lado más cercano y divertido. Para Manu Ríos, la aparición supondrá otro paso en su consolidación mediática, reforzando su presencia ante un público que ya lo sigue tanto por su trabajo en ficción como por su faceta de influencer y cantante.

La segunda temporada de Respira plantea un escenario lleno de cambios y tensiones. El hospital Joaquín Sorolla pasa a manos privadas, lo que provoca conflictos éticos y personales entre los trabajadores. Los personajes, encabezados por Blanca Suárez, Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón y Manu Ríos, enfrentan situaciones de máxima presión que pondrán a prueba sus capacidades, sus relaciones y su fortaleza emocional. Además, la incorporación de la oncóloga Sophie, interpretada por Rachel Lascar, promete agitar aún más la dinámica del hospital, introduciendo nuevos dilemas y conexiones entre los protagonistas.