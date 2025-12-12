Beyoncé como anfitriona y Jeff Bezos decidiendo los invitados: todo lo que se sabe sobre la MET Gala 2026

Aunque todavía quedan más de cinco meses para que se celebre, el interés por conocer todos los detalles sobre la nueva edición de la MET Gala del próximo año ya ha empezado a crecer. Se trata de una de las ceremonias benéficas más codiciadas de la industria de la moda y, tal y como ya ha avanzado Vogue, este 2026 no solo superará con creces las expectativas, sino que también podría convertirse en una de las más memorables de su historia, marcando un antes y un después en el evento.

¿Cuándo se celebra la Met Gala 2026?

Por ahora, son pocos los detalles que han trascendido sobre la organización que están llevando a cabo pero, según lo publicado, continuarán con la tradición de que la gala se celebre el primer lunes de cada mes de mayo. De esta manera, en esta ocasión, será durante la jornada del día 4 de mayo de 2026 y, como cada año, tendrá lugar en el propio Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La temática escogida ha sido Costume art (Arte del traje) y, hasta la fecha, todavía no se han desarrollado en profundidad muchos más detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Met Gala (@metgalaofcial)

¿Quiénes serán los co-anfitriones de la Met Gala 2026?

Desde 1995, Anna Wintour es la organizadora y presidenta de la MET Gala, lo que la convierte en la figura clave que hay detrás de cada detalle del evento. Año tras año, la directora de Vogue supervisa personalmente la temática, el concepto creativo, los anfitriones, la decoración y, por supuesto, la prestigiosa lista de invitados. Aun así, Wintour no trabaja sola. Normalmente, un selecto grupo de personalidades destacadas (elegidas como co-anfitriones) le ayudan en este tipo de gestiones. En 2026, ese papel recaerá sobre Beyoncé, Venus Williams y Nicole Kidman, aportando cierta influencia global al acto. A ellas se sumarán Jeff Bezos y su mujer, Lauren Sánchez, los cuales elaborarán junto Wintour la lista definitiva de los invitados de la velada, así como también proporcionarán un nexo con el mundo empresarial.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia. (Foto: Gtres)

Por ahora, los rostros conocidos que tendrán la oportunidad de desfilar en una de las alfombras rojas más codiciadas a nivel mundial es todo un misterio. Sin embargo, ya han comenzado a circular los primeros rumores al respecto. Y es que se dice que Rosalía podría ausentarse en esta especial cita, ya que la fecha coincidiría con varios conciertos de su esperada gira internacional del álbum Lux. En la última edición, la intérprete de Malamente optó por un vestido blanco de Balmain, una marca francesa de lujo fundada por Pierre Balmain.

Rosalía en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Por otro lado, también estarán Zoe Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz como co-presidentes del Comité Organizador de la Met Gala 2026 y otros miembros adicionales como Sabrina Carpenter, Gwendolin Christie, Elizabeth Debicki o Lena Dunham.