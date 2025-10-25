Belén Esteban recuerda el día en el que se quedó sin bragas: "Se las llevaron todas"

Belén Esteban ha sido durante años uno de los rostros más conocidos de la televisión y una de las personalidades más queridas por el público; su idilio con Jesulín de Ubrique la catapultó a la fama y fruto de la relación nació Andrea Janeiro Esteban, su única hija. Pero igual que se ganó «el cariño de toda esta gente», según sus propias palabras, también tuvo que lidiar con sus detractores.

A raíz del robo que ha sufrido Iker Casillas, la de Paracuellos del Jarama ha recordado en el programa No somos nadie, conducido por María Patiño en el canal TEN, que ella sufrió algo parecido hace más de 20 años, cuando su popularidad estaba en el punto más álgido. «Recuerdo una vez que robaron en mi casa y se llevaron todas mis bragas», deslizó, «y hasta 10 gafas de sol», apuntó. Un hecho que sorprendió e inundó de miedo a la colaboradora a partes iguales. Pero que se llevaran estos enseres no fue lo más duro para la televisiva: «Lo que más me dolió fue que se llevaron las joyas que me dejó mi abuela», sentenció. Se trata de un hecho que sucedió hace mucho tiempo cuando se encontraba de viaje en Miami visitando a algunos miembros de su familia.

Belén Esteban en La Graciosa. (Foto: Gtres)

Después de este traumático episodio, Esteban tomó la decisión de vender todo lo que tenía —o más bien lo que le habían dejado— y no atesorar objetos de valor en su casa, en la que asegura «no tiene nada de valor». De la misma manera, ha deslizado que ya no tiene caja fuerte en casa. También confesó que hubo un tiempo que tuvo miedo y, aunque afirma que sabe perfectamente quiénes fueron los autores, prefiere callarse ya que no quiere problemas. «Fue alguien que me hizo algo en mi casa. No puedo decir nada. Salió hasta en el telediario de Antena 3 porque hubo detenciones. No quiero hablar porque es gente de mi pueblo», dijo para sentenciar el asunto.

Belén Esteban en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El robo a Iker Casillas

El afamado ex futbolista del Real Madrid, según ha trascendido, ha sufrido un robo en su domicilio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Todo se desencadenó después de que el referido diera la voz de alarma porque algo había cambiado en su colección de relojes de alta gama, guardada bajo llave en una caja fuerte a la que tenían acceso personas muy concretas. No había cerraduras forzadas ni habían saltado las alarmas, por eso todos los focos se centraron en su asistenta del hogar —que conocía la clave— y en la pareja de esta.

Iker Casillas en un evento. (Foto: Gtres)

El saqueo se estaría realizando mediante una depurada técnica que, según se ha podido saber a través de diferentes informaciones, habría consistido en cambiar las piezas de los relojes de lujo por otras idénticas de calidades menores. Este hecho hace que, visualmente, los cambios puedan ser imperceptibles. Pero sí que se pueden ver reflejados en el funcionamiento de la pieza, en el peso, en el color o el brillo, que ha sido, a todas luces, lo que ha alertado al que fuera portero del equipo blanco de la capital de España.