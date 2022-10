El bajón de Kiko Rivera con un curioso detalle sobre su madre: «Hoy estoy más triste»

El pasado viernes la vida de Kiko Rivera daba un giro de 180 grados. El cantante sufría un ictus, motivo por el que tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Afortunadamente, su evolución ha sido favorable, pero todavía está en planta recibiendo atención médica. Mientras se encuentra en plena recuperación, el hijo de Isabel Pantoja ha reflexionado en este momento clave de su vida.

A través de sus redes sociales, ha compartido un escrito con el que ha dado los buenos días diciendo que se encuentra “más triste”. “Empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste”, ha comenzado diciendo. “Es cierto que he sentido el cariño de muchos, incluso de gente que no me esperaba. Por ellos ,un fuerte abrazo. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma y para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre”, ha añadido Kiko.

Antes de finalizar el mensaje, aplaudido por sus seguidores, ha lamentado no poder estar más activo en la Red. “Cojo el móvil por la mañana y os intento dejar un mensaje, pero nada más. Sin más vuelvo a dar las gracias a todos los que me habéis escrito de alguna forma u otra de verdad os lo agradezco de todo. Espero pronto estar en mi casa y poder abrazar a mis hijos es lo que más deseo en este mundo”, ha sentenciado. En esta misiva ha llamado especial atención un detalle y, es que, aunque se reencontrará una vez más con su madre después de años distanciados, al estar inmersos en una brutal guerra mediática, lo cierto es que no hay mención alguna en el post al que ha añadido una fotografía desde el hospital en el que se encuentra en estos momentos.

Tal y como reveló Beatriz Cortázar en Fiesta, espacio conducido por Emma García, la tonadillera no ha podido ver todavía a su hijo por recomendación médica. De hecho, horas antes de esta declaración, su mujer, Irene Rosales revelaba en una rueda de prensa en las inmediacionesl del centro hospitalario en el que se encuentra el DJ que “estamos intentando que lo vean pocas personas para no ponerse nervioso, que la tensión no le suba». Luis Rollán, también añadió más datos e indicó en el mencionado espacio que «ha habido videollamadas» entre madre e hijo.

Este punto de inflexión entre Isabel y Kiko llega un año después de que se reencontraran con motivo del fallecimiento de la madre de la cantante, doña Ana. En septiembre de 2021, dejaron aparcadas sus diferencias en un momento de lo más doloroso para la familia. Sin embargo, lo que podría haber significado la paz definitiva entre ellos, se convirtió en un punto y aparte en su mediática guerra, que podría llegar a su fin con este nuevo acercamiento.