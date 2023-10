Resulta habitual que, cuando un presentador de televisión se ausenta durante uno o varios días de su programa, quien tome su relevo explique las causas que han producido semejante coyuntura. Aunque no siempre se entra en detalles, una sencilla razón del por qué se ha producido dicha falta es suficiente para continuar con normalidad el funcionamiento del espacio y dar tranquilidad a los espectadores. Sin embargo, esto no se ha tenido en cuenta en Espejo Público, donde Susanna Griso lleva sin aparecer desde el pasado jueves.

Fue así el 5 de octubre cuando la periodista se despidió por última vez de sus espectadores con un simple «Hasta mañana». Lo que estos no se esperaban es que, al día siguiente, la conductora del programa de actualidad no se presentase. Quien suele tomar su relevo, Lorena García, tampoco hizo mención especial durante el viernes a la ausencia de la catalana. Como si nada hubiese pasado, el programa de Antena 3 seguía su desarrollo habitual dando esta falta por inexistente. Sin embargo, la preocupación se acrecentaba este lunes cuando, de nuevo, Susanna Griso no ha estado presente en su puesto de trabajo y nadie se ha referido a esta circunstancia.

Susanna Griso

Lejos de dar alguna razón, el programa ha seguido su curso y poco o nada se sabe del paradero de la presentadora. Tampoco esta se ha pronunciado en sus redes sociales, donde lleva sin publicar contenido desde el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, la causa de tal ‘desaparición’ no parece ser otra que la celebración del cumpleaños de la comunicadora, que este domingo 8 de octubre soplaba 54 velas.

Fuentes de Atresmedia han confirmado a diversos medios que la presentadora se ha marchado a celebrar esta fecha tan especial, sin desvelar a dónde ha podido ir. Y aunque en su programa hay un mutismo absoluto sobre su ausencia, lo cierto es que la cadena publicaba ayer un vídeo resumen de los cumpleaños que la presentadora ha pasado en plató desde que llegase en 2006, y de las sorpresas que ha recibido en directo durante este señalado día por parte de compañeros y amigos.

Y es que al cumpleaños de Susanna Griso no han faltado ni las tartas ni los mariachis. También ha recibido las felicitaciones cantadas por parte de Charo Reina y de Javier, excomponente de Los Pecos. Este año, no obstante, la presentadora ha decidido darse un descanso y pasar lejos de la televisión su aniversario. Se desconoce qué día volverá al formato que tantas alegrías le ha dado durante sus últimos años profesionales, en los que lleva siendo uno de los rostros más habituales de las mañanas desde hace más de 15 años.

Madre de tres hijos y muy comprometida con su trabajo, Susanna Griso se incorporó a los informativos de Antena 3 en 1998 junto a Matías Prats. Un dúo que se mantuvo unido durante cerca de una década hasta el salto de la comunicadora al programa matinal de esta misma cadena, convirtiéndose así en la apuesta principal de un formato que ha competido hasta esta última temporada contra uno de los pesos pesados de la televisión: Ana Rosa Quintana, conocida como ‘la reina de las mañanas’.