Aumenta la preocupación por el estado de salud de Mario Vargas Llosa

La preocupación por el estado de salud de Mario Vargas Llosa ha colocado en la primera plana mediática al reconocido escritor. En los últimos días ha sido visto paseando por las calles de Madrid, visiblemente más delgado y ayudado por un bastón.

Unas imágenes que corresponden a su llegada a la capital después de pasar unos días en familia de vacaciones en Grecia. Sin embargo, conforme han ido pasando los días han salido a la luz más detalles sobre cómo se encuentra Vargas Llosa y cuál es la realidad que vive en cuanto a su salud se refiere.

Mario Vargas Llosa ayudado por un bastón. (Foto: Gtres)

¿Qué le ocurre a Mario Vargas Llosa?

Pilar Vidal ha revelado en Espejo Público que a Mario Vargas Llosa le han diagnosticado un problema de salud el cual no ha querido revelar. «Esta persona está mal, yo no voy a decir qué le pasa a él porque esto lo tiene que decir el personaje. Lo único que puedo decir es que no está bien. La otra vez cuando habló se pudo evidenciar», ha indicado en un primer momento.

Por otro lado, la periodista ha asegurado que el entorno de Mario Vargas Llosa no se separa del escritor. Sin embargo, sí que ha cuestionado que esté recibiendo los cuidados necesarios ante su problema de salud. «Creo que una persona como Mario con el dinero que ha ganado y lo que ha sido podía estar mejor cuidado», ha explicado. «Hace una semana se lo han llevado a Grecia y han querido hacer ver que estaba fenomenal haciéndole fotos, pero no es así», ha indicado también sobre el último movimiento del ex de Isabel Preysler.

Mario Vargas Llosa, en Madrid. (Foto: Gtres)

Vacaciones familiares en Grecia

A su regreso a Madrid, tras pasar unos días de descanso haciendo un crucero por Grecia junto a su mujer, sus hijos y nietos, Llosa se dejó ver llegando a su domicilio, ayudado por un bastón, ya que presentaba dificultades para caminar.

Otro detalle que resultó llamativo fue que pese a las altas temperaturas que hay debido a la temporada estival, Mario Vargas Llosa lució una camisa blanca combinada con una chaqueta azul marino de manga larga y unos pantalones a tono. Lejos de hacer declaraciones a la prensa se decantó por el silencio, haciendo así gala de su habitual discreción en todo a lo relacionado con su esfera más personal.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa junto a sus nietos. (Foto: Redes sociales)

Durante las vacaciones por el país heleno, Josefina Vargas Llosa publicó en su perfil público de Instagram una idílica estampa familiar en la que aparecía junto a sus primos y sus abuelos, quienes posaron en el centro de la fotografía cogidos del brazo, demostrando así la gran complicidad que siguen teniendo en esta segunda oportunidad que se han dado. Destacable es que ejercen de matrimonio total año y medio después de la ruptura del escritor con Isabel Preysler.