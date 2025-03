Así ha cambiado Rose Hanbury tras ser señalada como supuesta amante del príncipe Guillermo

La vida de Rose Hanbury cambió radicalmente cuando la prensa internacional le acusó de ser la amante del príncipe Guillermo. Distintos tabloides británicos sacaron a la luz la conexión que había entre ellos y lo cierto es que las pruebas demuestran que mantenían una amistad. Lo curioso es que se han distanciado desde que trascendió este revuelo. Ambos siguen viviendo en Norfolk, pero no se han vuelto a ver, al menos públicamente.

Para entender esta historia hay que remontarse a 2019, fue ahí cuando empezó la amistad entre Rose y Guillermo, aunque realmente ella tenía más afinidad con Kate Middleton. Los duques de Cambridge siempre han estado bien relacionados, por eso pasaban mucho tiempo con Hanbury y con su marido David, los marqueses de Cholmondeley. The Sun y The Mirror insinuaron que había algo extraño en todo esto y el rumor no tardó en llegar a distintos puntos de Europa.

Los medios citados anteriormente sostienen que la hoja de ruta de Rose Hanbury ha cambiado notablemente. Pertenece a una familia importante y está acostumbrada a ser discreta, pero cuando su nombre estuvo relacionado con el futuro rey de Inglaterra se vio obligada a tomar ciertas decisiones. Pensó que lo mejor era retirarse a un discreto segundo pleno. Lo más importante para ella era que sus hijos no se vieran afectados por todo esto, por eso actuó así.

Rose Hanbury con los príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

La antigua amiga de Kate Middleton dejó de asistir a ciertos eventos para evitar especulaciones. Durante un tiempo continuó en contacto con los príncipes de Gales, pero ambas partes llegaron a la conclusión de que lo mejor para todos era guardar las distancias.

Rose Hanbury, muy molesta e incómoda

Rose Hanbury pertenece a una familia que está bien posicionada, de hecho es marquesa y su marido disfruta de una reputación impecable. Ese es el motivo por el que estuvieron en la coronación de Carlos III, donde coincidieron con Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra. En aquel momento el rumor no estaba tan vivo, así que pudo actuar con normalidad, pero el tiempo pasó y no tuvo más remedio que modificar su comportamiento.

Rose Hanbury y el marqués de Cholmondeley. (Foto: Gtres)

En 2023 se llegó a decir que Rose y Guillermo habían pasado juntos el Día de San Valentín. Supuestamente había varios testigos que confirmaban una supuesta cita romántica, pero lo cierto es que no hubo pruebas. La familia real ha actuado muy bien, pues en ningún momento se ha molestado en desmentir las teorías, lo que demuestra que nunca han tenido peso para Kate Middleton ni para nadie que forme parte de la Corona. Aún así, tuvieron consecuencias en los Cholmondeley.

Desaparecida de los actos oficiales

Rose Hanbury ha desparecido de los actos oficiales que preparan los Windsor. Era habitual verla en estos eventos debido a la vinculación que su abuela materna, lady Elizabeth Lambert, tenía con Isabel II. Fue una de sus ocho damas de honor durante su boda y entre ellas había una conexión excelente. Lo peor es que en esta situación hay un víctima colateral, David Cholmondeley, marido de la marquesa. Él tampoco ha asistido a ninguna de las últimas celebraciones y también formó parte del círculo de la fallecida Reina de Inglaterra.

Rose Hanbury en una cena en el Palacio de Buckingham. (Foto: Gtres)

Lo que sí se ha mantenido intacto es el matrimonio de los marqueses de Cholmondeley. Entre ellos hay una diferencia de edad de 23 años, pero nunca han mostrado signos de debilidad, al menos de cara al público. Tienen tres hijos y durante todo este proceso han permanecido unidos.

A pesar de que ha luchado por todo lo contrario, Rose se ha convertido en un rostro perseguido por la crónica social. Lo cierto es que el príncipe Guillermo no es la única celebridad con la que ha sido relacionada, en su momento también se la vinculó con el ex primer ministro Tony Blair. Estuvieron juntos en una playa y las especulaciones no tardaron en circular por los medios británicos. ¿Cuál será el próximo escándalo que protagonice la marquesa?